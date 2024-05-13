Страшное отравление и кошачий наркотрип: почему нельзя кормить питомца из пластиковой миски

Некоторые кошки предпочитают вытаскивать еду из миски и кушать прямо с пола.
Разбираемся, почему они так поступают и как с этим справиться.
Отказ кота от миски может быть вызван несколькими причинами. Возможно, миска слишком узкая или коту не нравится материал, из которого она изготовлена.
Кошки особенно не любят пластиковые миски. Пластик — это материал, который быстро изнашивается, пористый и склонный к образованию трещин. В микропорах и трещинах скапливаются бактерии, что приводит к возникновению неприятного запаха, а кошки особенно чувствительны к таким запахам. Рассмотрите варианты мисок из других материалов, таких как стекло, фарфор или сталь — ваш питомец оценит это.
Правильный полив является чрезвычайно важной частью выращивания арбуза.