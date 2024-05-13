Страшное отравление и кошачий наркотрип: почему нельзя кормить питомца из пластиковой миски

Ветеринары рассказали, почему нельзя кормить кошку из пластиковых мисок

0:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Некоторые кошки предпочитают вытаскивать еду из миски и кушать прямо с пола.

Фото: Wikipedia by Martin Bahmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Разбираемся, почему они так поступают и как с этим справиться.

Отказ кота от миски может быть вызван несколькими причинами. Возможно, миска слишком узкая или коту не нравится материал, из которого она изготовлена.

Кошки особенно не любят пластиковые миски. Пластик — это материал, который быстро изнашивается, пористый и склонный к образованию трещин. В микропорах и трещинах скапливаются бактерии, что приводит к возникновению неприятного запаха, а кошки особенно чувствительны к таким запахам. Рассмотрите варианты мисок из других материалов, таких как стекло, фарфор или сталь — ваш питомец оценит это.