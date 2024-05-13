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Чем подкормить жимолость, чтобы собирать урожай вёдрами

Говорим о том, что любит жимолость

1:51
Садоводство » Советы

Жимолость — это популярное растение семейства крыжовниковых, которое выращивается как декоративное, так и плодовое. Ее ягоды обладают приятным кисло-сладким вкусом и богаты витаминами и полезными веществами. Чтобы получить обильный урожай жимолости, необходимо правильно ухаживать за растением и подкармливать его в нужное время.

Говорим о том, что любит жимолость
Фото: Own work by Enrico Blasutto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Растение нуждается в достаточном количестве света для нормального развития и формирования плодов. Поэтому выбирайте для посадки жимолости открытые участки с хорошей освещенностью.

Второй важный фактор — это почва. Жимолость предпочитает рыхлые, плодородные и влажные почвы. Поэтому перед посадкой рекомендуется подготовить грунт, добавив в него компост или перегной. Это позволит растению получить необходимые питательные вещества для роста и развития.

Но самое главное для получения обильного урожая жимолости — это правильное питание. Растение нуждается в регулярном подкорме, особенно в период активного роста и формирования плодов. Чтобы собирать урожай ведрами, необходимо использовать комплексные удобрения, богатые микроэлементами.

Одним из самых эффективных способов подкормки жимолости является органическое удобрение в виде птичьего помета или компоста. Оно не только обогатит почву необходимыми веществами, но и улучшит ее структуру, что положительно скажется на росте и развитии растения.

Также можно использовать минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий. Азот способствует росту зеленой массы, фосфор — формированию корневой системы, а калий — укреплению растения и повышению его устойчивости к болезням и вредителям.

Жимолость. Дайте Весной эту подкормку. Урожай удивит
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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