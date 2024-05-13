Российские учёные исследуют тайны почв с помощью чайных пакетиков: новый способ, который изменит экологию

Учёные РФ использовали чайные пакетики для исследования почв

0:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из России провели широкомасштабное изучение микробиологической активности почв в Европейской части России, используя метод "чайного пакетика".

Фото: Pexels by Cup of Couple is licensed under CC0

Этот метод позволяет оценить скорость разложения растительных остатков микроорганизмами почвы.

Обнаружено, что для зеленого чая основным фактором, влияющим на скорость разложения, является температура почвы, тогда как для ройбуша — кислотность и тип местности (городские или природные условия), сообщает Science of Total Environment.

Результаты исследования, финансируемого Российским научным фондом, были опубликованы в научном журнале. Проект призван облегчить мониторинг состояния почв по всей стране, учитывая их экологическую функцию в глобальном цикле углерода и вклад в парниковый эффект.