Революция на рынке: Subaru и Toyota создадут три новых электрокроссовера

Subaru и Toyota укрепляют сотрудничество в разработке электрических кроссоверов

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Генеральный директор Subaru Ацуси Осаки объявил о глубоком сотрудничестве с Toyota в разработке трех новых электрических кроссоверов в ближайшие два года.

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Осаки подчеркнул, что самостоятельная разработка электромобилей связана с большими рисками, поэтому было решено снизить их через совместную работу с Toyota. Toyota, владеющая 20% акций Subaru, поможет в реализации этого проекта. Кроме того, Subaru планирует увеличить производство модели Forester, включая гибридные версии, на своем заводе в Индиане.

Сотрудничество с Toyota также поможет Subaru получить федеральные налоговые льготы в США для своих электромобилей. Несмотря на смещение акцента в сторону электрических транспортных средств, Осаки подтвердил, что Subaru продолжит выпускать автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания, расширяя ассортимент гибридных моделей, включая новую систему гибридизации для Crosstrek и обновленный Forester.