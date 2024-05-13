Самарские учёные запустили в космос первый отечественный гиперспектрометр: революция в наблюдениях за Землёй

Ученые из Самарского университета им. Королева и Института систем обработки изображений РАН разработали первый отечественный гиперспектрометр для наноспутников формата CubeSat, который успешно прошел летные испытания в космосе.
Этот компактный научно-исследовательский прибор позволяет наблюдать за поверхностью Земли в многоканальном спектральном отображении и проводить экологический мониторинг, сообщает ТАСС.
Прибор обладает инновационной схемой внутреннего крепления оптических элементов, которая обеспечивает четкость изображения при меньшем энергопотреблении и без необходимости в объемной системе стабилизации температуры.
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