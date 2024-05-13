Сходите к психологу: концерн ABB попрощался с сотрудниками в связи с переносом производства

Швейцарский концерн ABB перенесёт производство из Польши в Китай

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Швейцарский концерн ABB объявил о закрытии завода по производству низковольтных двигателей в Александрове Лодзском, Польша, с планами перенести производство в Китай, сообщает EADaily.

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Закрытие завода, предусмотренное к концу 2024 года, приведет к потере работы для многих сотен человек. Решение было мотивировано изменениями на рынке и геополитическими обстоятельствами. ABB подчеркнуло, что закрытие не связано с оценкой работы сотрудников, которые, по словам компании, были компетентны, но имели относительно высокую зарплату.

В ответ на изменения, компания предложила сотрудникам психологическую поддержку и помощь в профессиональной переориентации.