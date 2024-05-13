Эти растения очень любят золу

Как применять золу в саду

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Зола — это не только отходы после сжигания древесины, но и отличное удобрение для растений. Благодаря высокому содержанию микроэлементов, зола является прекрасным источником питательных веществ для многих видов растений. Сегодня мы рассмотрим, какие растения особенно любят золу и как её правильно применять для достижения максимального эффекта.

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Первыми в списке растений, которые обожают золу, стоит упомянуть помидоры. Они обычно испытывают нехватку калия, который в больших количествах содержится в золе. Добавление золы в почву позволит улучшить рост и развитие помидоров, а также увеличить урожайность.

Также зола является отличным удобрением для картофеля. Его корни отлично реагируют на обогащение почвы калием, который содержится в золе. Регулярное внесение золы ускорит рост картофеля и улучшит его качество.

Огурцы также благодарны за добавление золы в почву. Они будут расти быстрее, а плоды будут более сочными и вкусными. Зола также может помочь в борьбе с грибковыми заболеваниями и вредителями, благодаря её антисептическим свойствам.

Для клубники зола также станет хорошим подкормкой. Калий и фосфор, содержащиеся в золе, способствуют улучшению цветения и плодоношения этого растения.

Важно помнить, что использование золы как удобрения должно происходить с осторожностью и в умеренных количествах. Слишком большое количество золы может негативно сказаться на кислотности почвы и вызвать переизбыток калия, что приведет к засолению почвы и дефициту других микроэлементов.