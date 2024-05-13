Роспотребнадзор выступил против практики навязывания потребителям ненужных страховок и гарантий

Роспотребнадзор предупредил о рисках навязанных страховок и гарантий

1:05 Your browser does not support the audio element. Страхование

В своем официальном Telegram-канале Роспотребнадзор поднял вопрос о нежелательных методах продажи, когда потребителям вместе с основным товаром навязывают дополнительные товары и услуги. Ведомство подчеркнуло, что законные обязанности продавца включают предоставление полной информации о продукте и помощь в его выборе, что делает любые платные дополнительные услуги излишними.

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В сообщении особо отмечается проблема предложения страховых программ или расширенных гарантий, которые фактически повторяют уже существующие гарантии производителя или продавца. Такие предложения не только лишены необходимости для потребителя, но и могут содержать скрытые финансовые риски.

Роспотребнадзор также подчеркнул важность точного указания гарантийного срока изготовителя до заключения договора купли-продажи и призвал граждан оставаться бдительными, напомнив о праве на получение полной и достоверной информации о товаре, не требующей дополнительной оплаты, сообщает sterlegrad.ru.