Можно ли сыпать золу под виноград?

Говорим о подкормке для винограда

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Существует множество споров о том, можно ли использовать золу в винограднике. Некоторые садоводы утверждают, что зола содержит много нужных для растений элементов, таких как калий, фосфор, магний и кальций, и поэтому может быть полезна для винограда. Однако другие отрицают такую практику, ссылаясь на то, что зола может повредить корни растений и изменить уровень pH почвы.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Горшенин

Основной проблемой использования золы в винограднике является ее высокий уровень щелочности. Когда зола попадает в почву, она может повысить уровень pH, что может навредить корням винограда и привести к недостатку железа и других важных питательных веществ для растения. Кроме того, из-за высокого уровня щелочности зола может также увеличить риск заболеваний растений.

Тем не менее, некоторые исследования показывают, что при правильном применении зола может быть полезна для винограда. Например, золу можно использовать как природное удобрение, так как она содержит калий и фосфор, необходимые для роста и развития растений. Кроме того, зола также может помочь улучшить структуру почвы и обеспечить ее минеральными элементами.

Если вы всё же решите использовать золу в винограднике, следует соблюдать определённые меры предосторожности. Убедитесь, что зола не содержит вредных химических веществ, таких как металлы или пестициды. Также не следует слишком часто и избыточно сыпать золу, чтобы не нарушить баланс почвы. Лучше всего заранее провести анализ почвы, чтобы понять, какие элементы отсутствуют и нуждаются в дополнительном удобрении.