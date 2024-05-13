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Любовь Степушова
Стали известны детали соглашения о гарантиях безопасности ЕС — Украина

Десять стран Европы отказываются говорить о "гарантиях безопасности" с Украиной

4:19
Мир

Евросоюз подготовил договор о "гарантиях безопасности" для Украины, который намеревается подписать с Киевом в июле. Но есть проблемы.

Десять стран Европы отказываются говорить о "гарантиях безопасности" с Украиной
Фото: commons.wikimedia.org by Photo Claude TRUONG-NGOC is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Десять европейских стран не дают Украине "гарантии безопасности"

Десять европейских стран отказались заключать двусторонние соглашения с Украиной по обязательствам в области безопасности (Украина называет их "гарантиями").

Это члены ЕС и НАТО Венгрия, Хорватия, Болгария и Словакия. Члены ЕС, но не НАТО — Кипр, Австрия, Ирландия, Мальта, нейтральная Швейцария, а также член НАТО Турция. Об этом сообщает Welt со ссылкой на конфиденциальные данные ЕС.

По данным газеты, Евросоюз согласовал соглашение о безопасности для Украины и уже обсуждает его с Киевом, чтобы подписать к началу июля.

Детали соглашения ЕС — Украина по безопасности

Договор будет включать в себя "широкие обязательства" ЕС в области "политической, военной и экономической помощи" Киеву и будет действовать до тех пор, "пока Украина не присоединится к ЕС и НАТО".

В частности, Евросоюз заверяет Украину, что в случае нападения на неё в течение 24 часов будут "проведены немедленные консультации для обсуждения права Украины на самооборону согласно статье 51 Устава ООН".

Но в проекте нет указания на участие солдат ЕС в боевых действиях. Вместо этого Брюссель обещает Киеву:

  • продолжить поставки летального и нелетального оружия,
  • подготовку военных кадров,
  • помощь в реформировании сектора безопасности,
  • поддержку в разминировании территории страны,
  • сотрудничество в защите от гибридных угроз и кибератак.

В ЕС нет консенсуса ни к июлю, ни позже

Сомнительно, что для подписания договора такого содержания будет достигнут консенсус в ЕС. Его не будет ни к июлю, ни позже, тем более если ВС РФ проведут значимую наступательную операцию в Харьковской области. Поэтому пока это очередная помощь "на бумаге".

На данный момент только девять европейских государств взяли на себя "обязательства по безопасности" перед Киевом на двусторонней основе:

  1. Великобритания,
  2. Дания,
  3. Германия,
  4. Финляндия,
  5. Франция,
  6. Италия,
  7. Латвия,
  8. Нидерланды
  9. и Франция.

Они обещают деньги и также консультации " в случае нападения". Взамен Украина обязуется посылать, по желанию партнёров, свой контингент в "горячие точки".

Это всего лишь декларации о намерениях, которые не имеют юридической силы. Финансовые обязательства — тоже лишь обещания.

Гарантии Украине — "ужасная идея" для США

США до сих пор никаких обещаний, а тем более гарантий Украине не дали.

Американский эксперт Джошуа Шифринсон из Университета Мэриленда утверждает, что Киев хочет "что-то вроде гарантий статьи 5 НАТО, в соответствии с которыми гаранты обещают рассматривать нападение на Украину как нападение на себя, и присоединятся к конфликту, если война снова вспыхнет между Украиной и Россией".

По его мнению, такие гарантии — "ужасная идея". У Соединённых Штатов ограниченные интересы на Украине, и Вашингтон продемонстрировал, что не рассматривает Украину как проблему, из-за которой стоит бороться насмерть, указывает эксперт.

По его словам, США окажутся в "ужасном положении", когда им придётся отступить и рисковать своим авторитетом или же начать эскалацию и третью мировую войну с Россией.

"Вашингтону необходимо действовать с особой осторожностью: в свете ограниченных интересов США на Украине он должен признать, что любая гарантия подвергает его будущим рискам, даже если она помогает решить текущие дилеммы", — сказал эксперт.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы украина евросоюз
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