Стали известны детали соглашения о гарантиях безопасности ЕС — Украина

Евросоюз подготовил договор о "гарантиях безопасности" для Украины, который намеревается подписать с Киевом в июле. Но есть проблемы.
Десять европейских стран отказались заключать двусторонние соглашения с Украиной по обязательствам в области безопасности (Украина называет их "гарантиями").
Это члены ЕС и НАТО Венгрия, Хорватия, Болгария и Словакия. Члены ЕС, но не НАТО — Кипр, Австрия, Ирландия, Мальта, нейтральная Швейцария, а также член НАТО Турция. Об этом сообщает Welt со ссылкой на конфиденциальные данные ЕС.
По данным газеты, Евросоюз согласовал соглашение о безопасности для Украины и уже обсуждает его с Киевом, чтобы подписать к началу июля.
Договор будет включать в себя "широкие обязательства" ЕС в области "политической, военной и экономической помощи" Киеву и будет действовать до тех пор, "пока Украина не присоединится к ЕС и НАТО".
В частности, Евросоюз заверяет Украину, что в случае нападения на неё в течение 24 часов будут "проведены немедленные консультации для обсуждения права Украины на самооборону согласно статье 51 Устава ООН".
Но в проекте нет указания на участие солдат ЕС в боевых действиях. Вместо этого Брюссель обещает Киеву:
Сомнительно, что для подписания договора такого содержания будет достигнут консенсус в ЕС. Его не будет ни к июлю, ни позже, тем более если ВС РФ проведут значимую наступательную операцию в Харьковской области. Поэтому пока это очередная помощь "на бумаге".
На данный момент только девять европейских государств взяли на себя "обязательства по безопасности" перед Киевом на двусторонней основе:
Они обещают деньги и также консультации " в случае нападения". Взамен Украина обязуется посылать, по желанию партнёров, свой контингент в "горячие точки".
Это всего лишь декларации о намерениях, которые не имеют юридической силы. Финансовые обязательства — тоже лишь обещания.
США до сих пор никаких обещаний, а тем более гарантий Украине не дали.
Американский эксперт Джошуа Шифринсон из Университета Мэриленда утверждает, что Киев хочет "что-то вроде гарантий статьи 5 НАТО, в соответствии с которыми гаранты обещают рассматривать нападение на Украину как нападение на себя, и присоединятся к конфликту, если война снова вспыхнет между Украиной и Россией".
По его мнению, такие гарантии — "ужасная идея". У Соединённых Штатов ограниченные интересы на Украине, и Вашингтон продемонстрировал, что не рассматривает Украину как проблему, из-за которой стоит бороться насмерть, указывает эксперт.
По его словам, США окажутся в "ужасном положении", когда им придётся отступить и рисковать своим авторитетом или же начать эскалацию и третью мировую войну с Россией.
"Вашингтону необходимо действовать с особой осторожностью: в свете ограниченных интересов США на Украине он должен признать, что любая гарантия подвергает его будущим рискам, даже если она помогает решить текущие дилеммы", — сказал эксперт.
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