История НАТО заканчивается: бывшие союзники начнут воевать друг с другом

НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий

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К 75-летнему юбилею нет согласия в НАТО. Альянс проиграл России войну за Украину, скоро распадётся, и бывшие союзники начнут войны друг с другом.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах

США бросили Украину на милость Евросоюза

США всеми силами препятствуют отправке военной помощи Украине и одновременно продолжают отправлять оружие Израилю.

"Это парадокс", — считает министр иностранных дел Норвегии Барт Эйде.

"Часть того, что они поставляют Израилю, — это системы ПВО, которые Украина вполне могла бы использовать уже сейчас. Это одна из причин, почему так важно, чтобы остальные из нас (европейцев) быстро внесли свой вклад сейчас, пока мы ждём американцев", — сказал Эйде.

Европа не дождётся американцев, потому что парадокса нет: США не справляются со многими военными вызовами. Кроме Украины и Ближнего Востока, назревает кризис у них под боком — война между Венесуэлой и Гайаной. А надо готовиться ещё и к воссоединению Китая с Тайванем.

Европа в шоке и растерянности

Поэтому американские элиты сказали Брюсселю: "Украина — это ваша забота". А что может стремительно беднеющая на дорогих энергоносителях Европа? Только распинаться на словах в помощи Украине, к тому же долгосрочной.

Если это готовое оружие, то оно приходит в ограниченных масштабах либо не приходит вовсе, как "Таурусы" или F-16. Теперь все в ЕС озаботились поиском "лишних" ЗРК "Пэтриот" для Украины. Тоже не найдут. Как и те 800 тысяч снарядов, обещанных Чехией, деньги на которые собирали "всем миром". Если вдуматься — стыдобища, так как речь идёт о богатейших транснациональных компаниях, которые сидят на мешках с золотом.

Если деньги всё же поступают Украине, то в виде кредитов и по капле в море. Между тем российские активы в ЕС нет смелости своровать. Банкиры — это частный бизнес, а он не хочет тратиться на Украину без гарантий.

Оправдание в ЕС нашли простое: и так всё уже отдали, своё небо прикрыть нечем, своих фермеров нечем успокоить, свои бюджеты с дефицитом. А некоторые (Венгрия, Словакия) прямо говорят: "Наше оружие продлевает агонию Украины".

Именно от растерянности перед крахом звучат самоубийственные заявления отдельных лидеров ЕС, что они не исключают ввода контингента на Украину без помощи НАТО. Отличились Франция, Финляндия и теперь та же Норвегия.

Бывшие члены НАТО будут воевать друг с другом

В июле в Вашингтоне на саммите НАТО Украине приглашения в альянс не будет. Реляции о скорой победе над РФ на поле боя сменились самоуговорами, что победа — это уже то, что "Путин до сих пор не обедает в Киеве". Скоро победой будет объявлено, что "Путин не начал войну в Европе". Если на этом не успокоятся, то РФ не успокоится тоже.

В день своего 75-летия (4 апреля) НАТО представляется аморфной структурой, которая скоро распадётся из-за внутренних противоречий под давлением РФ. После распада этой структуры европейцы обнаружат себя голыми в плане безопасности.

Везде в Европе есть тлеющие региональные конфликты — территориальные, финансовые, по поводу пресной воды: Греция — Турция, Испания — Марокко, Франция — Испания (винная война), Сербия — Косово, Румыния — Молдавия, Польша — Германия и т. д. Но прибудут и новые на фоне усиления одних и ослабления других.

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