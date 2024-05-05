Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Гонконге туристы платят за шампунь и зубную пасту в отелях
Тимур Иванов просится домой
Собянин анонсировал масштабное благоустройство запада Москвы
Ученые ответили, почему кошки считают себя умнее хозяев
Учёные обнаружили 3500-летнее египетское королевское убежище в Синайской пустыне
Крупнейший индивидуальный акционер Apple продал 13% от своего пакета акций
Жирные продукты нужны для здоровья сердца и сосудов
Как отличить женские и мужские кусты клубники
Джоан Роулинг дала наставление Алану Рикману перед съёмками "Гарри Поттера"
Правительство России обсуждает использование средств НПФ для оплаты дорогостоящего лечения

Россиянам будет предоставлена опция покрытия расходов на дорогостоящее лечение

2:02
Страхование

Проект постановления, предложенный для оплаты дорогостоящих медицинских услуг через негосударственные пенсионные фонды (НПФ), проходит обсуждение среди общественности до 7 мая. Предлагается, что средства могут быть направлены как на счета медицинских учреждений, так и непосредственно участникам программы для покрытия их медицинских расходов. Инициатива обсуждается на фоне возможности использования средств НПФ для оплаты специфических медицинских услуг, перечень которых включает 18 видов лечения, в том числе онкологические заболевания и трансплантацию органов.

Россиянам будет предоставлена опция покрытия расходов на дорогостоящее лечение
Фото: dvidshub.net by Petty Officer 2nd Class Joseph Seavey is licensed under U.S. federal government,

С начала 2024 года в России действует программа долгосрочных сбережений. Предусмотрено, что средства можно извлекать не ранее чем через 15 лет, или по достижении пенсионного возраста: 60 лет для мужчин и 55 для женщин. Однако, существуют исключения, позволяющие использовать накопления досрочно без потери процентов, например, в случаях потери кормильца или необходимости оплаты дорогостоящего лечения.

Оплата медицинских услуг через НПФ рассматривается в рамках растущего рынка платной медицины. По мнению члена Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрата Фаррахова, многие граждане предпочитают лечение в частных клиниках, что подтверждается популярностью налоговых вычетов на медицинские услуги.

В дополнение к долгосрочным сбережениям, налоговый вычет до 150 тысяч рублей и возврат 13% НДФЛ с суммы медицинских расходов предлагаются как дополнительные финансовые меры поддержки. При этом, существует возможность получения страховки на случай необходимости дорогостоящего лечения, что также активно промотируется среди работодателей в качестве части социальных пакетов для привлечения и удержания кадров.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ухаживаем за фикусом: вот как важно его поливать, чтобы растение не сбрасывало листья

Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.

Как ухаживать за фикусом
Как вырастить бугенвиллию
Буйство красок: эта шикарная лиана закроет весь забор — настоящий шедевр в саду
Три способа заточить лопату: инструмент станет острее ножа
Возвращение к Меладзе и долги: новые повороты в жизни Веры Брежневой
Французские солдаты приехали на Украину отнюдь не сражаться Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Астильба будет цвести без остановки: вот какие меры помогут
Ольга Бузова откровенно поговорила с бывшим бойфрендом Давой: "Как мне тяжело видеть тебя"
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Последние материалы
Учёные обнаружили 3500-летнее египетское королевское убежище в Синайской пустыне
Крупнейший индивидуальный акционер Apple продал 13% от своего пакета акций
Жирные продукты нужны для здоровья сердца и сосудов
Как отличить женские и мужские кусты клубники
Джоан Роулинг дала наставление Алану Рикману перед съёмками "Гарри Поттера"
Как правильно делать лимфодренажные прыжки? Объяснил эксперт
Удаление чёрных точек перекисью водорода: инструкция от специалистов
Самый популярный материал для стен в России
Авиакомпании и РЖД предоставят ветеранам ВОВ бесплатные билеты
Заморозки могут быть и в мае
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников