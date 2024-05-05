Правительство России обсуждает использование средств НПФ для оплаты дорогостоящего лечения

Россиянам будет предоставлена опция покрытия расходов на дорогостоящее лечение

2:02 Your browser does not support the audio element. Страхование

Проект постановления, предложенный для оплаты дорогостоящих медицинских услуг через негосударственные пенсионные фонды (НПФ), проходит обсуждение среди общественности до 7 мая. Предлагается, что средства могут быть направлены как на счета медицинских учреждений, так и непосредственно участникам программы для покрытия их медицинских расходов. Инициатива обсуждается на фоне возможности использования средств НПФ для оплаты специфических медицинских услуг, перечень которых включает 18 видов лечения, в том числе онкологические заболевания и трансплантацию органов.

Фото: dvidshub.net by Petty Officer 2nd Class Joseph Seavey is licensed under U.S. federal government,

С начала 2024 года в России действует программа долгосрочных сбережений. Предусмотрено, что средства можно извлекать не ранее чем через 15 лет, или по достижении пенсионного возраста: 60 лет для мужчин и 55 для женщин. Однако, существуют исключения, позволяющие использовать накопления досрочно без потери процентов, например, в случаях потери кормильца или необходимости оплаты дорогостоящего лечения.

Оплата медицинских услуг через НПФ рассматривается в рамках растущего рынка платной медицины. По мнению члена Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрата Фаррахова, многие граждане предпочитают лечение в частных клиниках, что подтверждается популярностью налоговых вычетов на медицинские услуги.

В дополнение к долгосрочным сбережениям, налоговый вычет до 150 тысяч рублей и возврат 13% НДФЛ с суммы медицинских расходов предлагаются как дополнительные финансовые меры поддержки. При этом, существует возможность получения страховки на случай необходимости дорогостоящего лечения, что также активно промотируется среди работодателей в качестве части социальных пакетов для привлечения и удержания кадров.