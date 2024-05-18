Как скоро отказ от замены масла "убьет" двигатель автомобиля

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"АвтоВзгляд": отказ водителя от замены масла угрожает "убийством" двигателя

1:36
Авто

Каждый автовладелец знает, что если вовремя не менять масло в двигателе, то вскоре могут возникнуть серьезные проблемы. Поэтому специалисты и эксперты часто рекомендуют менять масло даже чаще, чем советует производитель автомобиля. Портал "АвтоВзгляд" рассказал, сколько может прослужить мотор, если вообще не менять масло.

"АвтоВзгляд": отказ водителя от замены масла угрожает "убийством" двигателя
Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Эксперты утверждают, что мгновенной поломки двигателя не произойдет. Процесс будет постепенным: из-за ухудшения смазывающих свойств трущиеся механизмы начнут испытывать чрезмерные нагрузки, что приведет к потере мощности и увеличению расхода топлива.

Через некоторое время эти симптомы будут сопровождаться характерным металлическим стуком, а когда масло полностью утратит способность отводить тепло, произойдет перегрев двигателя. Металлические части расширятся, нарушая герметичность системы и вызывая появление трещин.

Финальным ударом по двигателю станет металлическая стружка, возникающая из-за трения сухих деталей, которая превратится в абразив и приведет к полному заклиниванию силового агрегата. В результате мотор потребуется либо капитально ремонтировать, что дорого, либо полностью заменять.

Точный срок наступления этих событий предсказать невозможно. Эксперты считают критическим пробегом без замены масла от 35 до 40 тысяч километров, хотя известны случаи, когда двигатели работали в таких условиях намного дольше — до 100-120 тысяч километров.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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