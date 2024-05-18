Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"АвтоВзгляд": отказ водителя от замены масла угрожает "убийством" двигателя
Дизайнер рассказал, где лучше разместить диван в гостиной
Немка исчезла под водой на глазах у мужа в Малайзии
Учёным удалось выделить пивные дрожжи из останков пчёл-убийц
Что посадить в приствольных кругах яблонь
Оставшаяся без руки из-за мужа тирана Маргарита Грачёва родила ребёнка
Эксперты назвали покладистые породы кошек
Режиссёр "Майора Грома" Олег Трофим хочет снять серию фильмов по комиксам "Bubble"
Шеф-повар Виленский: наиболее вкусные помидоры имеют интенсивный аромат
Вкусный салат из киноа и творога с добавлением лимонного сока, чеснока и мяты: ароматное и полезное блюдо

Салат из киноа и творога: полезное блюдо

0:58
Еда

Салат из киноа и творога — вкусное и полезное блюдо. Готовится из небольшого количества ингредиентов, рецепт прост и не требует особых усилий при приготовлении.

Салат из киноа и творога: полезное блюдо
Фото: Own work by H.hristov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Ингредиенты

  • 1/2 стакана киноа
  • 3 чайные ложки лимонного сока
  • 2 чайные ложки оливкового масла
  • 1 стакан воды
  • 2 чайные ложки петрушки
  • 150 г творога
  • 1 чайная ложка чеснока
  • 100 г помидоров
  • 2 столовые ложки листьев мяты
  • Соль по необходимости

Приготовление

  1. Отварите киноа в подсоленной воде в течение 10 минут. Остудите.
  2. Смешайте творог с киноа.
  3. Добавьте в салатник лимонный сок, измельчённый чеснок, оливковое масло, нарезанные кубиками помидоры, листья мяты и петрушки. Хорошо перемешайте все ингредиенты. Посолите и поперчите. Салат готов.
САЛАТ С КИНОА за 20 минут
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Последствия употребления меда: Ксения Бородина показала, что с ней произошло

Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.

Ксения Бородина столкнулась с неожиданной аллергической реакцией на мед
Молочный пилинг: корейский тренд для совершенной кожи
Азиатские секреты красоты: процедура молочного пилинга для кожи лица и его преимущества
Когда подкармливать помидоры после высадки в теплицу?
По карману только миллионерам: какие породы кошек населяют Рублевку
В Харьковской области все "русские" направления критически важны для ВСУ Дмитрий Плотников Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев Может ли война быть гуманной — вот в чём вопрос Сергей Лебедев
Простой заливной пирог с рыбными консервами: отличный ужин на скорую руку
Купили розу для сада? Рассказываем, что с ней делать после покупки
Полюбят даже самые капризные соседи: эти породы собак практически не лают
Полюбят даже самые капризные соседи: эти породы собак практически не лают
Последние материалы
Режиссёр "Майора Грома" Олег Трофим хочет снять серию фильмов по комиксам "Bubble"
Шеф-повар Виленский: наиболее вкусные помидоры имеют интенсивный аромат
В Харьковской области все "русские" направления критически важны для ВСУ
Эксперты оценили отказ Москвы от студий и "однушек"
Врач Черемисова объяснил, как сумка может негативно влиять на ваше здоровье
Эксперт Борисов: темная краска автомобилей быстрее всего разрушается на солнце
Учёные обнаружили останки сожжённого во время похода Ганнибала поселения
Каре ягнёнка с кофейным маринадом: простой рецепт
Актриса Марина Кравец празднует юбилей
Сорт моркови "Детская сладость"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников