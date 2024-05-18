Вкусный салат из киноа и творога с добавлением лимонного сока, чеснока и мяты: ароматное и полезное блюдо

Салат из киноа и творога: полезное блюдо

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат из киноа и творога — вкусное и полезное блюдо. Готовится из небольшого количества ингредиентов, рецепт прост и не требует особых усилий при приготовлении.

Фото: Own work by H.hristov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Ингредиенты

1/2 стакана киноа

3 чайные ложки лимонного сока

2 чайные ложки оливкового масла

1 стакан воды

2 чайные ложки петрушки

150 г творога

1 чайная ложка чеснока

100 г помидоров

2 столовые ложки листьев мяты

Соль по необходимости

Приготовление

Отварите киноа в подсоленной воде в течение 10 минут. Остудите. Смешайте творог с киноа. Добавьте в салатник лимонный сок, измельчённый чеснок, оливковое масло, нарезанные кубиками помидоры, листья мяты и петрушки. Хорошо перемешайте все ингредиенты. Посолите и поперчите. Салат готов.