Вкусный салат из киноа и творога с добавлением лимонного сока, чеснока и мяты: ароматное и полезное блюдо
Салат из киноа и творога: полезное блюдо
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Салат из киноа и творога — вкусное и полезное блюдо. Готовится из небольшого количества ингредиентов, рецепт прост и не требует особых усилий при приготовлении.
Фото: Own work by H.hristov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Ингредиенты
- 1/2 стакана киноа
- 3 чайные ложки лимонного сока
- 2 чайные ложки оливкового масла
- 1 стакан воды
- 2 чайные ложки петрушки
- 150 г творога
- 1 чайная ложка чеснока
- 100 г помидоров
- 2 столовые ложки листьев мяты
- Соль по необходимости
Приготовление
- Отварите киноа в подсоленной воде в течение 10 минут. Остудите.
- Смешайте творог с киноа.
- Добавьте в салатник лимонный сок, измельчённый чеснок, оливковое масло, нарезанные кубиками помидоры, листья мяты и петрушки. Хорошо перемешайте все ингредиенты. Посолите и поперчите. Салат готов.
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