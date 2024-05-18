Они живут, чтобы служить: эти породы кошек сделают все, чтобы хозяин был счастлив

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Эксперты назвали покладистые породы кошек

1:26
Зоосфера » Кошки

Кошки обычно не славятся покладистым нравом и часто делают то, что им заблагорассудится.

Эксперты назвали покладистые породы кошек
Фото: Wikipedia by Martin Bahmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Считается, что если кошка приучена ходить в лоток и не разбрасывает еду из миски по полу, это уже достижение. Однако существуют более послушные породы, и вот пять из них.

Русская голубая

Эта порода считается одной из самых красивых и послушных. Ее поведение в доме можно назвать образцовым, а характер — покладистым. Эти кошки добродушны, дружелюбны и не требуют излишнего внимания.

Канадский сфинкс

Эти кошки действительно дружелюбны и любят быть на руках. Они не только принимают любовь и ласку, но и щедро делятся ими с хозяевами. Несмотря на необычный внешний вид, у них множество прекрасных качеств.

Рэгдолл

Красивая пушистая шерсть и покладистый характер делают этих кошек настоящими любимцами. Они нежны, ласковы и почти никогда не шалят.

Невская маскарадная

Элегантная порода, которая покоряет сердца как внешностью, так и характером. Она становится настоящим членом семьи, ведет себя уравновешенно и не создает проблем, легко уживаясь с другими питомцами.

Бирманская

Эти кошки радуют своей внешностью и послушанием. Они всегда спокойны и при этом любвеобильны с близкими людьми, но не навязчивы.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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