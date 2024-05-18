Немецкая туристка утонула на Перхентианских островах: подробности трагедии

Немецкая туристка погибла во время купания с мужем на Перхентианских островах в Малайзии. Об этом сообщает портал The Star.
По информации источника, 74-летняя Лусен-Фрейлинг Айрис исчезла под водой на глазах у своего супруга. Ему удалось вытащить её на берег и оказать первую помощь. Айрис была доставлена в местную больницу, но спасти её не удалось. Первоначальное полицейское расследование не выявило никаких нарушений, отмечается в материале.
Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.