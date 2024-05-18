Пчёлы-убийцы из Намибии помогли создать уникальное крафтовое пиво для борьбы с глобальными проблемами

Учёным удалось выделить пивные дрожжи из останков пчёл-убийц

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Кардиффского университета выделили пивные дрожжи из кишечника африканизированных пчёл, известных как "пчёлы-убийцы", в Намибии и сварили крафтовое пиво Killer Bee Beer.

Фото: flickr.com by Forest Wander is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Профессор микробиологии Лес Бэйли отметил, что дрожжи Saccharomyces cerevisiae были найдены в микробиоме медоносных пчёл. Проект в Намибии включал выделение дрожжей из естественно погибших пчёл-убийц. Учёные ищут пивовара для коммерциализации пива Killer Bee Beer.

Исследования показывают, что мёд, пчелиный воск и другие продукты пчеловодства могут помочь в решении глобальных проблем, таких как устойчивость к антибиотикам. Создание пива привлечёт внимание к этим исследованиям и поможет их финансировать, сообщает пресс-служба Кардиффского университета.

Пчёлы-убийцы — гибрид африканской и европейских медоносных пчёл, выведенный в Бразилии в середине XX века. Эти пчёлы адаптированы к местному климату, но отличаются агрессивным поведением, нападая на людей и животных.