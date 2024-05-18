Идеи для расстановки дивана в гостиной: советы эксперта

Дизайнер рассказал, где лучше разместить диван в гостиной

1:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Диван — неотъемлемая часть гостиной. Традиционно его часто ставят напротив телевизора, так как это считалось наиболее удобным вариантом. Однако, с течением времени телевизор перестал быть центральным элементом комнаты, что позволяет экспериментировать с расстановкой мебели.

Фото: unsplash.com by Naomi Hébert naomish is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эксперт по дизайну Юлия Тычино из сетевого издания "БелНовости" предлагает несколько вариантов размещения дивана:

В просторной комнате диван можно поставить в центре, чтобы создать акцент и помочь в зонировании пространства.

Размещение дивана спинкой к окну также допустимо, при этом важно учитывать гармонию мебели с шторами и высотой подоконника.

В небольшом помещении лучше поставить диван в углу, чтобы добавить "воздуха" в пространство.

Самый простой вариант — расположить диван вдоль стены. Хотя это выглядит довольно скучно, обстановку можно разнообразить, добавив кофейный столик или дополнительное кресло.