Заполняем приствольные круги яблонь: вот что можно посадить на этих участках земли

Что посадить в приствольных кругах яблонь

Приствольные круги яблонь — это прекрасное место для посадки растений, которые не только дополнят красоту яблоневого сада, но и могут принести пользу.

Фото: commons.wikimedia.org by Hans Hillewaert is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вот несколько хороших вариантов:

Лук и чеснок. Эти культуры отпугивают вредителей яблонь, таких как тля и яблоневый плодожор. Кроме того, они не требуют много ухода и могут хорошо расти в приствольных кругах.

Медоносные растения. Растения, которые привлекают пчёл (люцерна, клевер или ромашка) помогут увеличить опыление яблонь и повысить урожайность.

Травы и многолетники. Посадка мятф, розмарина или лаванды создаст красивый зелёный ковёр вокруг яблонь и улучшит почву.

Цветущие кустарники: Розы, астильбы, живокость или флоксы добавят красок в сад и привлекут полезных насекомых. Клубника и земляника: Эти ягодные культуры могут расти в приствольных кругах, создавая красивый вид и предлагая вкусные ягоды.

Выбор зависит от ваших предпочтений и условий роста. Важно также учитывать совместимость растений с яблонями и их взаимное влияние на рост и развитие.