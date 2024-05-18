Заполняем приствольные круги яблонь: вот что можно посадить на этих участках земли

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Что посадить в приствольных кругах яблонь

Садоводство » Советы

Приствольные круги яблонь — это прекрасное место для посадки растений, которые не только дополнят красоту яблоневого сада, но и могут принести пользу.

Что посадить в приствольных кругах яблонь
Фото: commons.wikimedia.org by Hans Hillewaert is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вот несколько хороших вариантов:

  • Лук и чеснок. Эти культуры отпугивают вредителей яблонь, таких как тля и яблоневый плодожор. Кроме того, они не требуют много ухода и могут хорошо расти в приствольных кругах.
  • Медоносные растения. Растения, которые привлекают пчёл (люцерна, клевер или ромашка) помогут увеличить опыление яблонь и повысить урожайность.
  • Травы и многолетники. Посадка мятф, розмарина или лаванды создаст красивый зелёный ковёр вокруг яблонь и улучшит почву.
  • Цветущие кустарники: Розы, астильбы, живокость или флоксы добавят красок в сад и привлекут полезных насекомых. Клубника и земляника: Эти ягодные культуры могут расти в приствольных кругах, создавая красивый вид и предлагая вкусные ягоды.

Выбор зависит от ваших предпочтений и условий роста. Важно также учитывать совместимость растений с яблонями и их взаимное влияние на рост и развитие.

Приствольные круги.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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