Новый глава CERN хочет запустить новый ускоритель частиц за $17 млрд

Назначение британского физика Марка Томсона на должность генерального директора CERN, Европейской организации по ядерным исследованиям, знаменует новый этап для крупнейшей лаборатории элементарных частиц в мире.
Томсон, известный своими заслугами в открытии бозона Хиггса в 2012 году, сталкивается с рядом серьезных вызовов. Наибольшая трудность — это привлечение финансирования для строительства нового ускорителя Future Circular Collider (FCC), стоимостью $17 миллиардов, который должен стать будущим крупным проектом лаборатории. Наибольшие опасения вызывает реакция крупнейшего спонсора CERN — Германии, которая выражала скепсис относительно стоимости проекта FCC. Кроме того, Китай также планирует строительство аналогичного коллайдера, что ставит CERN перед риском потерять лидерство в области физики высоких энергий.
Опыт Томсона и его тесные связи с CERN, где он работал в 1990-х и представлял Великобританию в совете CERN, дают ему значительное преимущество в укреплении внутреннего и внешнего консенсуса. Важно и то, что Томсон, следуя видению текущего генерального директора Фабиолы Джанотти, поддерживает модернизацию Большого адронного коллайдера (LHC) стоимостью €1,5 млрд, которая должна завершиться в ближайшие годы.
Новый глава CERN понимает важность открытого обсуждения сложных вопросов, что внушает оптимизм бывшему президенту совета CERN Урсуле Басслер, которая отмечает его приверженность к транспарентности и готовность учитывать мнение скептиков.
Европе́йская организа́ция по я́дерным иссле́дованиям (в других переводах — Европейский центр ядерных исследований), ЦЕРН (от фр. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, CERN) — межгосударственная научная организация Европейского союза, крупнейшая по размерам в мире лаборатория физики высоких энергий.
Ускори́тель заря́женных части́ц — класс устройств для получения заряженных частиц (элементарных частиц, ионов) высоких энергий.
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