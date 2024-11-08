Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сделать ремонт, который навсегда останется в моде
Зачем нужно кинезиотейпирование и как его применять
Александр Петров мог стать мэром Переславля-Залесского
В России создали безопасные флуоресцентные частицы для медицины
Путин сопоставил МОК с цирковыми артистами
Сама нежность: все будут в восторге от крем-супа из шампиньонов
Ветврачи назвали три причины насморка у кошек и собак
Россия может ослабить запрет на экспорт бензина АИ-92
Как избежать неприятных последствий после контурной пластики

Новый глава CERN хочет запустить новый ускоритель частиц за $17 млрд

1:44
Наука

Назначение британского физика Марка Томсона на должность генерального директора CERN, Европейской организации по ядерным исследованиям, знаменует новый этап для крупнейшей лаборатории элементарных частиц в мире.

Новый глава CERN хочет запустить новый ускоритель частиц за млрд
Фото: United States Navy by Stephen P. Weaver., PDM

Томсон, известный своими заслугами в открытии бозона Хиггса в 2012 году, сталкивается с рядом серьезных вызовов. Наибольшая трудность — это привлечение финансирования для строительства нового ускорителя Future Circular Collider (FCC), стоимостью $17 миллиардов, который должен стать будущим крупным проектом лаборатории. Наибольшие опасения вызывает реакция крупнейшего спонсора CERN — Германии, которая выражала скепсис относительно стоимости проекта FCC. Кроме того, Китай также планирует строительство аналогичного коллайдера, что ставит CERN перед риском потерять лидерство в области физики высоких энергий.

Опыт Томсона и его тесные связи с CERN, где он работал в 1990-х и представлял Великобританию в совете CERN, дают ему значительное преимущество в укреплении внутреннего и внешнего консенсуса. Важно и то, что Томсон, следуя видению текущего генерального директора Фабиолы Джанотти, поддерживает модернизацию Большого адронного коллайдера (LHC) стоимостью €1,5 млрд, которая должна завершиться в ближайшие годы.

Новый глава CERN понимает важность открытого обсуждения сложных вопросов, что внушает оптимизм бывшему президенту совета CERN Урсуле Басслер, которая отмечает его приверженность к транспарентности и готовность учитывать мнение скептиков.

Уточнения

Европе́йская организа́ция по я́дерным иссле́дованиям (в других переводах — Ев­ро­пей­ский центр ядер­ных ис­сле­до­ва­ний), ЦЕРН (от фр. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, CERN) — межгосударственная научная организация Европейского союза, крупнейшая по размерам в мире лаборатория физики высоких энергий.

Ускори́тель заря́женных части́ц — класс устройств для получения заряженных частиц (элементарных частиц, ионов) высоких энергий.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как заставить денежное дерево расти
Садоводство, цветоводство
Как заставить денежное дерево расти Аудио 
Автоэлектрик рассказал, что делать, если новый аккумулятор постоянно разряжается
Авто
Автоэлектрик рассказал, что делать, если новый аккумулятор постоянно разряжается Аудио 
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Наука и техника
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения Аудио 
Популярное
Немецкие археологи нашли рыболовные сети возрастом 15 800 лет

Серия уникальных археологических находок в Гённерсдорфе, Германия, открывает новое представление о древних методах рыболовства.

Немецкие археологи нашли рыболовные сети возрастом 15 800 лет
Ветеринар объяснил, сколько раз в день следует кормить кота
Ветеринар объяснил, сколько раз в день следует кормить кота
Сводка с фронта: страшная цена Курской авантюры, Зеленский заявил, что прекращение огня — это не для него
Парафиновая свеча: маленькое, но мощное решение для автомобилистов
Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Самолёт Су-25СМ3. Современный штурмовик для сложных задач на спецоперации Дмитрий Плотников Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
Уникальные клумбы своими руками: идеи для вдохновения
Как заставить денежное дерево расти
Как обгонять медленно едущие грузовики без риска для безопасности
Как обгонять медленно едущие грузовики без риска для безопасности
Последние материалы
Россия может ослабить запрет на экспорт бензина АИ-92
Как избежать неприятных последствий после контурной пластики
Где хранить удобрения: идеальные места для зимнего сохранения
В США рассказали о новой концепции применения самолёта-невидимки
В Туле гости фестиваля смогут попробовать свои силы в настольных и ролевых играх
Впечатляет до сих пор — брутальный грузовик из 90-х
Вспоминаем рецепт Оливье: как культовый салат занял почётное место на новогоднем столе
Семь признаков, по которым можно отличить качественный алкоголь от суррогата
Новый глава CERN хочет запустить новый ускоритель частиц за $17 млрд
Диеты могут привести к расстройству пищевого поведения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.