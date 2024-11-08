Новый глава CERN хочет запустить новый ускоритель частиц за $17 млрд

1:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Назначение британского физика Марка Томсона на должность генерального директора CERN, Европейской организации по ядерным исследованиям, знаменует новый этап для крупнейшей лаборатории элементарных частиц в мире.

Фото: United States Navy by Stephen P. Weaver., PDM

Томсон, известный своими заслугами в открытии бозона Хиггса в 2012 году, сталкивается с рядом серьезных вызовов. Наибольшая трудность — это привлечение финансирования для строительства нового ускорителя Future Circular Collider (FCC), стоимостью $17 миллиардов, который должен стать будущим крупным проектом лаборатории. Наибольшие опасения вызывает реакция крупнейшего спонсора CERN — Германии, которая выражала скепсис относительно стоимости проекта FCC. Кроме того, Китай также планирует строительство аналогичного коллайдера, что ставит CERN перед риском потерять лидерство в области физики высоких энергий.

Опыт Томсона и его тесные связи с CERN, где он работал в 1990-х и представлял Великобританию в совете CERN, дают ему значительное преимущество в укреплении внутреннего и внешнего консенсуса. Важно и то, что Томсон, следуя видению текущего генерального директора Фабиолы Джанотти, поддерживает модернизацию Большого адронного коллайдера (LHC) стоимостью €1,5 млрд, которая должна завершиться в ближайшие годы.

Новый глава CERN понимает важность открытого обсуждения сложных вопросов, что внушает оптимизм бывшему президенту совета CERN Урсуле Басслер, которая отмечает его приверженность к транспарентности и готовность учитывать мнение скептиков.

Уточнения

Европе́йская организа́ция по я́дерным иссле́дованиям (в других переводах — Ев­ро­пей­ский центр ядер­ных ис­сле­до­ва­ний), ЦЕРН (от фр. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, CERN) — межгосударственная научная организация Европейского союза, крупнейшая по размерам в мире лаборатория физики высоких энергий.



Ускори́тель заря́женных части́ц — класс устройств для получения заряженных частиц (элементарных частиц, ионов) высоких энергий.

