Впечатляет до сих пор — брутальный грузовик из 90-х

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Вышедший в 90-е на киноэкраны "Универсальный солдат" (1992 г., США) произвел неизгладимое впечатление на зрителей. И сюжет, и герои — всё было необычным для неискушенных.

Фото: Car.ru is licensed under Free More info

А "брутальный грузовик", перевозивший универсальных бойцов с нечеловеческими возможностями в точку спецоперации, удивляет и сегодня — даже на картинке.

Создал грузовик Стюарт Лэнд. Однако до сих пор ведутся споры по поводу базы крутого тягача. Кто-то утверждает, что это был Peterbilt, а кто-то — Kenworth K100. Оба варианта производились в США.

Для съемок были изготовлены два грузовика (второй для трюков), обшитые каркасом из стальных труб со стеклопластиковыми панелями, и модель 1:10 для кадров падения с обрыва.

Кстати, "брутальный" грузовик появился позже в кадрах "Китайского городового". И это нормальная практика. Кинокомпании выкупают готовые подходящие кадры из фильмов, так как это дешевле, чем снимать подобные масштабные сцены снова.





Уточнения

«Универсальный солдат» (англ. Universal Soldier) — научно-фантастический боевик 1992 года с Жан-Клодом Ван Даммом и Дольфом Лундгреном в главных ролях.



Peterbilt Motors Company — американская компания, занимающаяся выпуском классических (балластных) грузовиков и седельных тягачей. Компания является дочерним предприятием Paccar.





Kenworth — торговая марка автомобилестроительной компании, специализирующейся на производстве средних и тяжелых грузовиков, седельных тягачей, грузовых шасси и самосвалов. Предприятия Kenworth расположены в США, Канаде, Австралии и Мексике, являются дочерними компаниями транснациональной корпорации Paccar Inc.



