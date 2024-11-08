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Диеты могут привести к расстройству пищевого поведения

1:07
Здоровье

Часто люди, пытающиеся похудеть, сталкиваются с депрессиями, появлением заболеваний ЖКТ и даже проблемами с ментальным здоровьем. Как этого избежать, рассказала бренд-шеф и нутрициолог сервиса доставки здорового питания justfood Марина Шитикова.

Диеты могут привести к расстройству пищевого поведения
Фото: Flickr: Lose weight now by Алан Кливер/ Alan Cleaver, CC BY 2.0

"Неправильно подобранная диета чревата для человека недостатком доверия к самому себе. Некоторые диеты учат полагаться на правила, игнорируя сигналы тела. Если не отслеживать собственные ощущения, когда пришло время поесть или когда нужно остановиться, то можно утратить понимание своих желаний и в других сферах жизни", — поведала эксперт.

Помимо всего прочего это может спровоцировать расстройство пищевого поведения (РПП). По мнению Марины Шитиковой, во всём нужен баланс, потому что умение слышать сигналы своего тела, вести активный образ жизни и при этом грамотно скорректированный рацион питания, могут помочь достичь цели, избежав при этом отрицательного влияния на физическое и ментальное состояние, сообщают "Вести Подмосковья".

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Расстро́йства приёма пи́щи (или расстро́йства пищево́го поведе́нияРПП) — класс психогенно обусловленных поведенческих синдромов, связанных с нарушениями в приёме пищи.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
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