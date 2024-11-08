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Семь признаков, по которым можно отличить качественный алкоголь от суррогата

1:22
Еда

Сегодня нередко недобросовестные производители и продавцы стремятся продать поддельный алкоголь вместо настоящего. Мы рассмотрим основные признаки, по которым можно отличить настоящий алкоголь от поддельного, чтобы обезопасить себя и своих близких от возможных негативных последствий употребления некачественных спиртных напитков.

Семь признаков, по которым можно отличить качественный алкоголь от суррогата
Фото: flickr.com by Энджи Гарретт, CC BY 2.0

Для определения подлинности алкоголя издание nashgorod.ru советует обратить внимание на следующие аспекты:

  1. Упаковка и этикетка: чёткость, отсутствие ошибок и стилистических неточностей, качество печати.
  2. Целостность и качество наклейки: аккуратность приклеивания, отсутствие пузырьков и складок.
  3. Акцизная марка: отсутствие изъянов, наличие защитных элементов, возможность проверки через приложение Росалкогольрегулирования.
  4. Внешний вид бутылки: качество стекла, ровность бутылки, плотность пробки или крышки.
  5. Содержимое: прозрачность, отсутствие мутности и осадка, образование капель при взбалтывании.
  6. Информация о производителе: полнота данных, детальное описание состава, указание дат производства и срока годности.
  7. Цена и место покупки: соответствие рыночной стоимости, покупка в проверенных и лицензированных магазинах.

Уточнения

Алкого́ль (от араб. الكحل‎, эль-кюхль — «сурьма» через лат. alcohol, в средневековой латыни этим словом обозначали порошки, дистиллированную воду) — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).
 

Суррога́т (от лат  surrogatus — заменитель) — заменитель натурального продукта (например — пищевые суррогаты), или в значении «фальсифицированный продукт».
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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