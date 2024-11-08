Семь признаков, по которым можно отличить качественный алкоголь от суррогата

Сегодня нередко недобросовестные производители и продавцы стремятся продать поддельный алкоголь вместо настоящего. Мы рассмотрим основные признаки, по которым можно отличить настоящий алкоголь от поддельного, чтобы обезопасить себя и своих близких от возможных негативных последствий употребления некачественных спиртных напитков.
Для определения подлинности алкоголя издание nashgorod.ru советует обратить внимание на следующие аспекты:
Алкого́ль (от араб. الكحل, эль-кюхль — «сурьма» через лат. alcohol, в средневековой латыни этим словом обозначали порошки, дистиллированную воду) — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).
Суррога́т (от лат surrogatus — заменитель) — заменитель натурального продукта (например — пищевые суррогаты), или в значении «фальсифицированный продукт».
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