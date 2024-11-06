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Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы

1:44
Еда

Какое оборудование нужно для заваривания кофе в домашних условиях

Существуют разные способы заваривания кофе. Чтобы приготовить вкусный кофе вам понадобится кофемолка, весы, чайник с тонким носиком и специальный фильтр.

Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы
Фото: commons.wikimedia.org by Julius Schorzman, CC BY-SA 2.0

Вы можете выбрать либо молотый кофе, либо зерна. Молоть зерна в кофемолке нужно самостоятельно. Храните кофе в герметичной, вакуумной упаковке в темном сухом месте. Если упаковка не будет герметичной, аромат и вкус кофе будет испорчен.

Молотый кофе должен обладать приятным, насыщенным ароматом. При заваривании фильтрованного кофе лучше всего выбирать кофейные зерна средней обжарки. Также можно воспользоваться домашней кофемашиной или кофейником.

Главное — не способ, а правильный объем молотого кофе и температура воды.

Как правильно варить кофе в домашних условиях

Существуют универсальные правила, как правильно заваривать кофе, чтобы напиток получился вкусным и ароматным.

Для заваривания нужно взять около 60 грамм молотого кофе на 1 литр воды. Впрочем, с граммами всегда можно поэкспериментировать. Чтобы приготовить чашку кофе, возьмите 18 грамм кофе и 300 мл воды. Используйте кухонные весы.

Также важно знать о правильной температуре для заваривания. Кипятите чайник от 88° до 92°. Нужно использовать как можно больше мягкой воды при приготовлении кофе. Таким образом, вы сможете сварить вкусный и ароматный кофе дома.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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