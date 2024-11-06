Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы

Существуют разные способы заваривания кофе. Чтобы приготовить вкусный кофе вам понадобится кофемолка, весы, чайник с тонким носиком и специальный фильтр.
Вы можете выбрать либо молотый кофе, либо зерна. Молоть зерна в кофемолке нужно самостоятельно. Храните кофе в герметичной, вакуумной упаковке в темном сухом месте. Если упаковка не будет герметичной, аромат и вкус кофе будет испорчен.
Молотый кофе должен обладать приятным, насыщенным ароматом. При заваривании фильтрованного кофе лучше всего выбирать кофейные зерна средней обжарки. Также можно воспользоваться домашней кофемашиной или кофейником.
Главное — не способ, а правильный объем молотого кофе и температура воды.
Существуют универсальные правила, как правильно заваривать кофе, чтобы напиток получился вкусным и ароматным.
Для заваривания нужно взять около 60 грамм молотого кофе на 1 литр воды. Впрочем, с граммами всегда можно поэкспериментировать. Чтобы приготовить чашку кофе, возьмите 18 грамм кофе и 300 мл воды. Используйте кухонные весы.
Также важно знать о правильной температуре для заваривания. Кипятите чайник от 88° до 92°. Нужно использовать как можно больше мягкой воды при приготовлении кофе. Таким образом, вы сможете сварить вкусный и ароматный кофе дома.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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