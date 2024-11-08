Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда косточки и чашечки вашего бюстгальтера могут стать причиной дискомфорта
Как сделать ремонт, который навсегда останется в моде
Зачем нужно кинезиотейпирование и как его применять
Александр Петров мог стать мэром Переславля-Залесского
В России создали безопасные флуоресцентные частицы для медицины
Путин сопоставил МОК с цирковыми артистами
Сама нежность: все будут в восторге от крем-супа из шампиньонов
Ветврачи назвали три причины насморка у кошек и собак
Россия может ослабить запрет на экспорт бензина АИ-92

В Туле гости фестиваля смогут попробовать свои силы в настольных и ролевых играх

1:02
Туризм

Любителей настольных и ролевых игр приглашают на фестиваль "Горыныч", который пройдет в творческом индустриальном кластере "Октава" в Туле во второй половине ноября, сообщает "МК.ru".

В Туле гости фестиваля смогут попробовать свои силы в настольных и ролевых играх
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Draughtboard,_Knossos,_1700-1450_BC,_AMH,_145021.jpg by Zde

Гости фестиваля смогут попробовать себя в классических настольных играх, таких как "Мафия", "Монополия", "Манчкин" и "Каркассон", а также окунуться в мир ролевых игр по системам D&D 5, Root RPG, The Witcher TRPG, Cyberpunk RED.

В программе фестиваля — турниры, фестивальные игры, увлекательные лекции о гемдизайне и новых играх на рынке, мастер-классы по фехтованию и росписи миниатюр.

Посетителей ждет ярмарка с изделиями ручной работы, книгами правил и аксессуарами для любителей ролевых игр. Также будут проводиться розыгрыши призов от спонсоров.

Фестиваль "Горыныч" состоится 23 ноября с 11.00 до 20.00.

Уточнения

Ту́ла — город в России, административный центр Тульской области и городского округа Тула.

Фестива́ль — массовое празднество, показ (смотр) достижений музыкального, театрального, эстрадного, циркового или киноискусства, а также спортивных достижений.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как заставить денежное дерево расти
Садоводство, цветоводство
Как заставить денежное дерево расти Аудио 
Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых
Наука и техника
Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых Аудио 
Автоэлектрик рассказал, что делать, если новый аккумулятор постоянно разряжается
Авто
Автоэлектрик рассказал, что делать, если новый аккумулятор постоянно разряжается Аудио 
Популярное
Немецкие археологи нашли рыболовные сети возрастом 15 800 лет

Серия уникальных археологических находок в Гённерсдорфе, Германия, открывает новое представление о древних методах рыболовства.

Немецкие археологи нашли рыболовные сети возрастом 15 800 лет
Ветеринар объяснил, сколько раз в день следует кормить кота
Ветеринар объяснил, сколько раз в день следует кормить кота
Сводка с фронта: страшная цена Курской авантюры, Зеленский заявил, что прекращение огня — это не для него
Парафиновая свеча: маленькое, но мощное решение для автомобилистов
Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Самолёт Су-25СМ3. Современный штурмовик для сложных задач на спецоперации Дмитрий Плотников Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
Уникальные клумбы своими руками: идеи для вдохновения
Как заставить денежное дерево расти
Как обгонять медленно едущие грузовики без риска для безопасности
Как обгонять медленно едущие грузовики без риска для безопасности
Последние материалы
Россия может ослабить запрет на экспорт бензина АИ-92
Как избежать неприятных последствий после контурной пластики
Где хранить удобрения: идеальные места для зимнего сохранения
В США рассказали о новой концепции применения самолёта-невидимки
В Туле гости фестиваля смогут попробовать свои силы в настольных и ролевых играх
Впечатляет до сих пор — брутальный грузовик из 90-х
Вспоминаем рецепт Оливье: как культовый салат занял почётное место на новогоднем столе
Семь признаков, по которым можно отличить качественный алкоголь от суррогата
Новый глава CERN хочет запустить новый ускоритель частиц за $17 млрд
Диеты могут привести к расстройству пищевого поведения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.