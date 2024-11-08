В Туле гости фестиваля смогут попробовать свои силы в настольных и ролевых играх

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Любителей настольных и ролевых игр приглашают на фестиваль "Горыныч", который пройдет в творческом индустриальном кластере "Октава" в Туле во второй половине ноября, сообщает "МК.ru".

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Draughtboard,_Knossos,_1700-1450_BC,_AMH,_145021.jpg by Zde

Гости фестиваля смогут попробовать себя в классических настольных играх, таких как "Мафия", "Монополия", "Манчкин" и "Каркассон", а также окунуться в мир ролевых игр по системам D&D 5, Root RPG, The Witcher TRPG, Cyberpunk RED.

В программе фестиваля — турниры, фестивальные игры, увлекательные лекции о гемдизайне и новых играх на рынке, мастер-классы по фехтованию и росписи миниатюр.

Посетителей ждет ярмарка с изделиями ручной работы, книгами правил и аксессуарами для любителей ролевых игр. Также будут проводиться розыгрыши призов от спонсоров.

Фестиваль "Горыныч" состоится 23 ноября с 11.00 до 20.00.

Уточнения

Ту́ла — город в России, административный центр Тульской области и городского округа Тула.



Фестива́ль — массовое празднество, показ (смотр) достижений музыкального, театрального, эстрадного, циркового или киноискусства, а также спортивных достижений.



