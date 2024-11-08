Как избежать неприятных последствий после контурной пластики

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Контурная пластика с использованием филлеров — популярная процедура для коррекции черт лица, однако, несмотря на свою распространенность, она может привести к неприятным последствиям. Косметолог и дерматолог Кристина Широкова рассказывает о рисках, с которыми можно столкнуться после введения филлеров.

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Одним из самых распространенных побочных эффектов являются непроходящие покраснения в области процедуры, которые могут длиться более трех дней, если реакция на препарат индивидуальна. В таких случаях важно своевременно обратиться к специалисту для коррекции.

Другим серьезным осложнением может стать окклюзия — когда филлер случайно попадает в сосуд, что вызывает отечность, болезненные ощущения и изменение цвета кожи. В таких случаях нужно немедленно обратиться к врачу для удаления препарата. Еще одна возможная проблема — компрессионно-ишемический синдром, когда сосуд пережимается филлером, что может привести к темнению кожи и даже некрозу тканей. В этих случаях также требуется срочное вмешательство.

Помимо этого, существует риск миграции препарата, особенно в активных зонах, как, например, губы, когда филлер может изменять свою форму или выйти за пределы введенной области. В таком случае также следует обратиться к специалисту для консультации и коррекции.

Уточнения

Контурная пластика — хирургическая процедура, используемая в косметологии для коррекции овала лица, формы и объема губ, устранения морщин и других изменений, связанных с возрастом или эстетическими потребностями.



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