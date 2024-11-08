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Вспоминаем рецепт Оливье: как культовый салат занял почётное место на новогоднем столе

3:32
Еда

Новый год — это время волшебства, семейных встреч и, конечно же, вкусной еды. Одним из самых популярных блюд на новогоднем столе является салат "Оливье". Каждый год мы с предвкушением ждём его появления, и с каждым годом знаком с новыми вариантами и интерпретациями этого блюда. Давайте вспомним, как появилось это культовое блюдо и почему оно по-прежнему продолжает занимать почетное место в наших сердцах и на праздничных столах.

Вспоминаем рецепт Оливье: как культовый салат занял почётное место на новогоднем столе
Фото: commons.wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 3.0

История оливье

Салат "Оливье", также известный как "Русский салат", был создан французским поваром Люсьеном Оливье в 1860-х годах в одном из московских ресторанов, который позже стал известен как "Эрмитаж". Первоначально в состав салата входили варёные раковые шейки, телятина, свежие огурцы, оливки, яичный желток и специальный соус — "Соус Ремульяд". Со временем салат изменился, и рецептура упростилась, особенно после революции 1917 года, когда некоторые ингредиенты стали недоступны.

С тех пор оливье претерпел множество изменений и адаптаций в зависимости от региона, кулинарных традиций и доступности продуктов. И сегодня мы имеем множество вариаций этого блюда, но основа остается неизменной.

Классический рецепт "Оливье"

Большинство людей представляют оливье в традиционном варианте, состоящем из следующих ингредиентов:

  • Варёный картофель
  • Морковь
  • Яйца
  • Варёная колбаса или курица
  • Консервированный зеленый горошек
  • Солёные огурцы
  • Майонез
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление "Оливье" довольно простое. Овощи, яйца и мясо отвариваются, затем нарезаются мелкими кубиками и перемешиваются с горошком и майонезом. Такой подход делает салат достаточно сытным и питательным, а его вкус приятно сочетает в себе сладость картофеля и моркови с солёностью огурцов и колбасы.

"Оливье" сегодня

Сегодня "Оливье" может варьироваться от классического рецепта до более современных интерпретаций. Есть версии с добавлением крабов, куриной грудки, свежих овощей и даже экзотических фруктов. Майонез также нередко заменяют на сметану или йогурт для легкости и уменьшения калорийности.

Но одно остается неизменным — это объединяющее свойство "Оливье". На протяжении всей советской и постсоветской истории этот салат был неотъемлемой частью новогоднего стола, символизируя не только праздность, но и теплоту домашних встреч.

Традиции и воспоминания

Для многих людей Новый год и салат оливье неразрывно связаны. Мы часто вспоминаем, как мама или бабушка тщательно нарезали ингредиенты, рассказывали истории из прошлого, и семейная атмосфера накрывала теплом и уютом. Каждое новое поколение добавляет в рецепт что-то свое, но главное остается прежним — это совместное времяпрепровождение и радость от праздника.

Салат "Оливье" — это не просто кулинарное блюдо, это настоящая традиция, которая переносит нас в детство, вызывает приятные воспоминания и создаёт атмосферу праздника. В Новый год мы собираемся за одним столом, чтобы делиться друг с другом теплом, любовью и, конечно же, вкусным "Оливье".

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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