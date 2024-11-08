Россия может ослабить запрет на экспорт бензина АИ-92

Вице-премьер Александр Новак сообщил о возможной частичной отмене эмбарго на экспорт бензина, если на рынке возникнут излишки топлива. Речь идет только о марке АИ-92, экспорт которой может быть разрешен в случае подтверждения признаков затоваривания.
В настоящий момент запрет на экспорт любого бензина действует до конца текущего года. Минэнерго займется анализом ситуации на внутреннем рынке и в ближайшее время представит свои предложения по снятию ограничений в правительство. Новак пояснил, что если Минэнерго подтвердит избыток топлива, возможен частичный пересмотр эмбарго на экспорт, что позволит избежать снижения объемов производства на предприятиях, сообщает РБК.
Снятие эмбарго на определенные виды бензина позволит поддержать устойчивое производство и сбалансировать рынок.
Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.
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