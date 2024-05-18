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Освещая мифы и реальность: Лазерная эпиляция и онкология — разъяснения экспертов

Эксперты опровергли мифы о связи лазерной эпиляции с раком

2:06
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Лазерная эпиляция, играющая важную роль в сфере красоты, обеспечивает долгосрочное удаление волос, однако существуют вопросы о связи этой процедуры с онкологией. Журнал провел беседу с опытным мастером лазерной эпиляции Анастасией Удовиной и врачом-онкологом Елизаветой Титовой, чтобы предоставить полную информацию на эту тему.

Эксперты опровергли мифы о связи лазерной эпиляции с раком
Фото: commons.wikimedia.org by Amaregenmed is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Анастасия Удовина отметила, что многие пациенты испытывают страх перед первой процедурой из-за возможной боли и ожидаемого эффекта. Она подчеркнула важность проведения детальной консультации, в ходе которой раскрываются все аспекты процесса, включая противопоказания и различия в моделях аппаратов. Удовина стремится создать комфортную атмосферу и дать клиентам максимально точную информацию о процедуре, чтобы снизить их беспокойство.

Время, необходимое для процедуры, зависит от обрабатываемой зоны, и варьируется от 10 минут до 1,5 часов. Стоимость также различается в зависимости от выбранной зоны, но часто в салонах предлагаются акции и скидки. Результат лазерной эпиляции зависит от индивидуальных особенностей волос и используемой модели лазера. После завершения курса рекомендуется проводить поддерживающие процедуры.

Преимущества лазерной эпиляции включают в себя легкую чувствительность, отсутствие необходимости в отращивании волос, а также отсутствие проблем с вросшими волосами и следами. Положительные результаты обычно становятся видимы через 7-14 дней.

Многие женщины беспокоятся о возможной онкогенности лазерной эпиляции, однако научные исследования не обнаружили связи между этой процедурой и развитием рака. Врач-онколог Елизавета Титова подтвердила отсутствие риска и пояснила, что лазерная эпиляция направлена непосредственно на волосы и фолликулы, не оказывая воздействия на органы и лимфатические узлы.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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