У мужских кустов клубники урожая будет меньше, чем у женских

Как отличить женские и мужские кусты клубники

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Клубника - это популярная и любимая многими ягода, которая произрастает в форме кустов. Хотя внешне женские и мужские кусты клубники могут показаться одинаковыми, существует несколько признаков, по которым их можно отличить.

1. Цвет цветков. У женской клубники цветки будут белого или светло-розового цвета, а у мужской - белого или светло-зелёного. Этот признак можно легко заметить при ближайшем рассмотрении цветков на кусте.

2. Наличие ягод. Женские кусты клубники обычно имеют больше цветков и развивают большее количество ягод. Мужские кусты, напротив, могут иметь меньше цветков и ягод, либо вовсе не иметь ягод.

3. Структура листьев. У женских кустов клубники листья обычно больше и плотнее, чем у мужских. Размер и форма листьев также могут быть различными.

4. Рост. Женские кусты клубники обычно вырастают больше и пышнее, чем мужские. Они могут иметь много побегов, прикорневых рослин и листочков.

5. Появление плодов. Если на кусте клубники начинают появляться ягоды, значит, это женский куст. Мужские же кусты могут не принести плодов, их цветки могут просто завянуть и опасть.

Важно помнить, что для успешной опылительной работы женские и мужские кусты клубники должны находиться недалеко друг от друга. Лучше всего посадить несколько женских кустов на одном участке и один или два мужских для опыления.