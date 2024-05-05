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У мужских кустов клубники урожая будет меньше, чем у женских

Как отличить женские и мужские кусты клубники

1:44
Садоводство » Плодовые

Клубника - это популярная и любимая многими ягода, которая произрастает в форме кустов. Хотя внешне женские и мужские кусты клубники могут показаться одинаковыми, существует несколько признаков, по которым их можно отличить.

1. Цвет цветков. У женской клубники цветки будут белого или светло-розового цвета, а у мужской - белого или светло-зелёного. Этот признак можно легко заметить при ближайшем рассмотрении цветков на кусте.

2. Наличие ягод. Женские кусты клубники обычно имеют больше цветков и развивают большее количество ягод. Мужские кусты, напротив, могут иметь меньше цветков и ягод, либо вовсе не иметь ягод.

3. Структура листьев. У женских кустов клубники листья обычно больше и плотнее, чем у мужских. Размер и форма листьев также могут быть различными.

4. Рост. Женские кусты клубники обычно вырастают больше и пышнее, чем мужские. Они могут иметь много побегов, прикорневых рослин и листочков.

5. Появление плодов. Если на кусте клубники начинают появляться ягоды, значит, это женский куст. Мужские же кусты могут не принести плодов, их цветки могут просто завянуть и опасть.

Важно помнить, что для успешной опылительной работы женские и мужские кусты клубники должны находиться недалеко друг от друга. Лучше всего посадить несколько женских кустов на одном участке и один или два мужских для опыления.

Как отличить мужские и женские кусты клубники
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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