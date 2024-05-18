Употребление несозревших помидоров может вызвать отравление

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Шеф-повар Виленский: наиболее вкусные помидоры имеют интенсивный аромат

1:07
Здоровье

По словам шеф-повара Игоря Виленского, помидоры — очень полезное овощное растение, доступное для покупки в течение всего года. Однако при выборе стоит обращать внимание на определённые характеристики, в противном случае можно попасть на ядовитые плоды. Согласно его утверждению, вкусный томат имеет очень яркий запах.

Шеф-повар Виленский: наиболее вкусные помидоры имеют интенсивный аромат
Фото: Own work by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Это говорит о том, что помидоры спелые и они выращены на органическом грунте", — поделился Игорь Виленский.

Кроме того, степень зрелости можно определить по состоянию плодоножки — чем она более сухая, тем лучше. При этом окраска плода не всегда является ключевым фактором. По мнению эксперта, сорт "Парадиз" представляет собой розовые помидоры, у которых именно жёсткость указывает на незрелость.

Следует избегать неспелые помидоры, поскольку они часто содержат огромное количество нитратов и иногда даже ядовитый соланин. Повар также рекомендует удалить стебель и жёсткие крепления, поскольку они очень твёрдые и способны повредить горло.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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