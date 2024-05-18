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Отказ от студий в Москве: как изменится рынок недвижимости

Эксперты оценили отказ Москвы от студий и "однушек"

2:02
Недвижимость

Отказ московских властей от строительства студий и квартир площадью менее 28 квадратных метров может привести к увеличению спроса на такие типы жилья и, соответственно, к росту их цен, хотя и незначительно, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.

Эксперты оценили отказ Москвы от студий и "однушек"
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under CC0

Недавно стало известно, что в Москве было принято решение не строить студии и квартиры площадью менее 28 квадратных метров. В случае нарушения этих требований Москомэкспертиза будет выдавать отрицательные заключения на строительные проекты.

"В ближайшее время мы увидим скачок спроса на студии, которые в принципе являются востребованным и ликвидным продуктом. Решение о несогласовании квартир меньше 28 квадратных метров станет еще одним фактором, влияющим на рост спроса в этом сегменте, наряду с приближающимся окончанием срока действия ипотеки с господдержкой", — отметила директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александра Мамохина.

Руководитель направления разработки продукта "А101" Павел Брызгалов считает, что рост цен будет незначительным, поскольку малогабаритного предложения на рынке немного. По его мнению, темпы продаж на рынке могут замедлиться примерно на 10%, в том числе из-за ухода молодых покупателей, для которых малогабаритные квартиры часто становятся первым собственным жильем.

Брызгалов пояснил, что из-за этих изменений покупателям с небольшим бюджетом будет сложнее решить квартирный вопрос, так как "чек, который раньше был средним, теперь станет минимальным".

Директор компании "Этажи" Ильдар Хусаинов отметил, что решение может повлиять на объем предложения на рынке аренды жилья, который и так уже дефицитный. Однако он подчеркнул, что со временем рынок адаптируется к новым требованиям по минимальной площади жилья.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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