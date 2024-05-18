Эти цвета кузова автомобиля быстрее разрушаются на солнце

Эксперт Борисов: темная краска автомобилей быстрее всего разрушается на солнце

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Темные автомобильные краски более уязвимы к повреждениям от солнечных лучей по сравнению со светлыми оттенками, сообщил глава департамента сервиса и запчастей "Авилон Geely" Андрей Борисов.

Фото: flickr.com by Axion23 is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Italy

Все темные цвета, такие как черный и темно-синий, а также яркие оттенки, такие как желтый и оранжевый, сильнее подвержены воздействию солнечных лучей, чем светлые тона. Это связано с тем, что темные и яркие цвета поглощают больше солнечного света, что ускоряет разрушение лакокрасочного покрытия (ЛКП), пояснил специалист.

По словам эксперта, ультрафиолетовое излучение сначала вызывает выцветание, потускнение и общее ухудшение ЛКП таких автомобилей. Со временем поврежденное покрытие становится более хрупким и склонным к появлению трещин и ржавчины из-за воздействия влаги. Под влиянием тепла краска может начать отслаиваться от деталей, добавил Борисов.