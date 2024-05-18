Остерегайтесь тяжелых сумок: как они вредят вашему здоровью

Врач Черемисова объяснил, как сумка может негативно влиять на ваше здоровье

0:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Врач, травматолог-ортопед Дарья Черемисова, предупреждает о серьезных последствиях для позвоночника от носки тяжелых сумок у мужчин и женщин. Неправильное распределение веса на плечи может вызвать деформацию суставов и искривление позвоночника.

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Поднимая тяжелые сумки или рюкзаки, человек наклоняется вперед, что увеличивает нагрузку на спину и может привести к болевым ощущениям и травмам межпозвонковых дисков.

Одним из факторов риска является неправильная походка или стойка. По мнению врача, важно отказаться от тяжелых сумок и носить только необходимые вещи. Она рекомендует проходить курсы массажа для профилактики болевых ощущений в спине и периодически перевешивать сумку с плеча на плечо, чтобы восстановить баланс нагрузки.