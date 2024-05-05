Возвращение к Меладзе и долги: новые повороты в жизни Веры Брежневой

Вера Брежнева: развод, тайные отношения и финансовые проблемы

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вера Брежнева, известная украинская певица, в последнее время стала объектом обсуждения среди поклонников из-за предполагаемого возвращения к бывшему мужу, композитору Константину Меладзе, после их развода в 2023 году.

Фото: инстаграм аккаунт Веры Брежневой

Брежнева была замечена на вилле на озере Гарда, которая ранее принадлежала Меладзе. Несмотря на это, она не подтвердила, находится ли в Италии с бывшим мужем. Кроме этого, Брежнева выдвинула условия о неразглашении личной информации о Меладзе в обмен на хорошие условия после развода.

Причиной их развода, как сообщается, стали разногласия по поводу политической ситуации и вероятная неверность Меладзе. Также в сети обсуждаются слухи о романе Меладзе с участницей группы "ВИА Гра". С другой стороны, возникли слухи о тайной связи Брежневой с комиком Сергеем Светлаковым, основанные на их совместной работе в прошлом.

В дополнение к личным испытаниям, Брежнева столкнулась с финансовыми проблемами: её предприятие Myseasons недоплатило в пенсионный фонд, и в результате на неё был наложен штраф.