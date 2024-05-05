Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Евгений Бабичев критикует номинацию Ольги Бузовой на премии МУЗ-ТВ
Какие продукты способствуют улучшению состояния ваших волос
К чему может привести отказ от продления страхования ипотеки?
Альтернатива фитнесу: уборка в доме
В Госдуме рассказали о росте числа черных риелторов
Какие аксессуары в машине могут раздражать сотрудников ДПС: мнение эксперта
Почему стоит посадить лаурентию
Как избежать мошенников при покупке туров онлайн: советы экспертов
Как приготовить тоник из куркумы для улучшения памяти
Возвращение к Меладзе и долги: новые повороты в жизни Веры Брежневой

Вера Брежнева: развод, тайные отношения и финансовые проблемы

1:11
Шоу-бизнес

Вера Брежнева, известная украинская певица, в последнее время стала объектом обсуждения среди поклонников из-за предполагаемого возвращения к бывшему мужу, композитору Константину Меладзе, после их развода в 2023 году.

Вера Брежнева: развод, тайные отношения и финансовые проблемы
Фото: инстаграм аккаунт Веры Брежневой

Брежнева была замечена на вилле на озере Гарда, которая ранее принадлежала Меладзе. Несмотря на это, она не подтвердила, находится ли в Италии с бывшим мужем. Кроме этого, Брежнева выдвинула условия о неразглашении личной информации о Меладзе в обмен на хорошие условия после развода.

Причиной их развода, как сообщается, стали разногласия по поводу политической ситуации и вероятная неверность Меладзе. Также в сети обсуждаются слухи о романе Меладзе с участницей группы "ВИА Гра". С другой стороны, возникли слухи о тайной связи Брежневой с комиком Сергеем Светлаковым, основанные на их совместной работе в прошлом.

В дополнение к личным испытаниям, Брежнева столкнулась с финансовыми проблемами: её предприятие Myseasons недоплатило в пенсионный фонд, и в результате на неё был наложен штраф.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Принц Уильям и больная раком Кейт Миддлтон "проходят через ад": Что происходит в королевской семье за закрытыми дверьми

Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.

Подруга Кейт Миддлтон рассказала, что супруги Уэльские "проживают ад"
Валерия и Иосиф Пригожин улетели в Анталию на концерт
Срочно из России: почему Валерия и Пригожин решили сбежать из страны
Рудковская раскрыла секрет красоты 42-летней модели Натальи Водяновой
Нестареющая певица Ирина Салтыкова показала красавицу-дочь Алису: "Счастье"
Под Часовым Яром гибнет элита ВСУ, уничтожен полигон под Харьковом Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Какие растения любят яичную скорлупу
Многие садоводы безжалостно уничтожают это растение и зря так делают: этот сорняк сослужит вам добрую службу и преобразит сад
Делимся самыми популярными сортами клубничков
Делимся самыми популярными сортами клубничков
Последние материалы
Какие продукты способствуют улучшению состояния ваших волос
К чему может привести отказ от продления страхования ипотеки?
Альтернатива фитнесу: уборка в доме
В Госдуме рассказали о росте числа черных риелторов
Какие аксессуары в машине могут раздражать сотрудников ДПС: мнение эксперта
Почему стоит посадить лаурентию
Как избежать мошенников при покупке туров онлайн: советы экспертов
Как приготовить тоник из куркумы для улучшения памяти
"Звёздные войны: Аколит" — новый трейлер от Disney ко Дню Звёздных войн
"Катастрофа": в Британии оценили распродажу половины золотого запаса страны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников