Лера Кудрявцева в отчаянии от лишних килограммов: "Жирная и хромая нужна кому-нибудь?"

Телеведущая Лера Кудрявцева объяснила, как ей удалось набрать лишний вес в короткие сроки.
Ведущая шоу "Звёзды сошлись" рассказала, что сумела наесть 3 килограмма за три дня. Она винит в этом потребляемые ежедневно круассаны, булочки с маслом и мороженое.
"Пипец я жирная стала. Жирная и хромая нужна кому-нибудь?" — написала телеведущая в своём Telegram-канале.
Ранее Лера Кудрявцева раскритиковала съёмки нового фильма "Буратино".
Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.