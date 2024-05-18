Лера Кудрявцева в отчаянии от лишних килограммов: "Жирная и хромая нужна кому-нибудь?"

Лера Кудрявцева пожаловалась на лишний вес

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева объяснила, как ей удалось набрать лишний вес в короткие сроки.

Фото: https://t.me/lerakudryavtseva by Инстаграм Леры Кудрявцевой is licensed under public doman

Ведущая шоу "Звёзды сошлись" рассказала, что сумела наесть 3 килограмма за три дня. Она винит в этом потребляемые ежедневно круассаны, булочки с маслом и мороженое.

"Пипец я жирная стала. Жирная и хромая нужна кому-нибудь?" — написала телеведущая в своём Telegram-канале.

Ранее Лера Кудрявцева раскритиковала съёмки нового фильма "Буратино".