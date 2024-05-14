Телеведущая Лера Кудрявцева раскритиковала съёмки нового фильма "Буратино"

Телеведущая Лера Кудрявцева не одобрила съёмки нового фильма о приключениях Буратино.
Кудрявцева опубликовала видео, на котором анонсируется выпуск нового фильма "Буратино", в котором роль Арлекина сыграет актёр Рузиль Минекаев, роль кота Базилио Александр Петров, а роль Карабаса-Барабаса достанется Фёдору Бондарчуку.
"У меня вопрос. А зачем снимать Буратино, если уже есть потрясающий фильм из нашего детства?" — написала звезда ТВ в своём Telegram-канале.
Не понимает Кудрявцева и то, зачем снимать отечественную версию турецкого сериала "Постучись в мою дверь".
"Сюжет уже знаем. В чем смысл? Я сейчас реально без наезда, просто хочу понять. в чём смысл", — выразила своё недоумение Лера.
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