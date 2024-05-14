Телеведущая Лера Кудрявцева раскритиковала съёмки нового фильма "Буратино"

Леру Кудрявцеву удивила идея переснять фильм "Буратино"

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева не одобрила съёмки нового фильма о приключениях Буратино.

Фото: hashi photo is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Кудрявцева опубликовала видео, на котором анонсируется выпуск нового фильма "Буратино", в котором роль Арлекина сыграет актёр Рузиль Минекаев, роль кота Базилио Александр Петров, а роль Карабаса-Барабаса достанется Фёдору Бондарчуку.

"У меня вопрос. А зачем снимать Буратино, если уже есть потрясающий фильм из нашего детства?" — написала звезда ТВ в своём Telegram-канале.

Не понимает Кудрявцева и то, зачем снимать отечественную версию турецкого сериала "Постучись в мою дверь".

"Сюжет уже знаем. В чем смысл? Я сейчас реально без наезда, просто хочу понять. в чём смысл", — выразила своё недоумение Лера.