Готовы к летним приключениям? Ваш автомобиль — нет. Список жизненно важных проверок

Наступление мая и лета — время для путешествий на автомобиле, требующее тщательной подготовки транспортного средства.
Важно проверить шины на предмет давления и износа, убедиться в исправности всех систем освещения, контролировать уровни жидкостей в системах автомобиля, проверить состояние стеклоочистителей и омывателя, а также состояние аккумулятора.
Перед длительной поездкой рекомендуется заменить масло и фильтры для обеспечения надежной работы двигателя. Также необходимо обеспечить наличие в автомобиле аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки и запасного колеса или ремонтного комплекта для шин. Эти меры помогут избежать проблем в дороге и обеспечат комфортное и безопасное путешествие.
Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.