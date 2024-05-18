Готовы к летним приключениям? Ваш автомобиль — нет. Список жизненно важных проверок

Подготовка автомобиля к летнему сезону: необходимые проверки перед дорогой

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Наступление мая и лета — время для путешествий на автомобиле, требующее тщательной подготовки транспортного средства.

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Важно проверить шины на предмет давления и износа, убедиться в исправности всех систем освещения, контролировать уровни жидкостей в системах автомобиля, проверить состояние стеклоочистителей и омывателя, а также состояние аккумулятора.

Перед длительной поездкой рекомендуется заменить масло и фильтры для обеспечения надежной работы двигателя. Также необходимо обеспечить наличие в автомобиле аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки и запасного колеса или ремонтного комплекта для шин. Эти меры помогут избежать проблем в дороге и обеспечат комфортное и безопасное путешествие.