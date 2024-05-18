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Урожай уже через 39 день после появления всходов: этот сорт огурцов хорошо растёт как в теплицах, так и в открытом грунте

Сорт огурца "Хитрец F1"

0:47
Садоводство » Овощи

Сорт огурца "Хитрец F1" порадует вас первыми хрустящими зеленцами уже на 39-40 день после появления первых листочков. Гибрид отличается компактностью, что позволяет ему отлично расти как в высоких теплицах, так и в небольших парниках. Он также прекрасно чувствует себя в открытом грунте под спанбондом или временным пленочным укрытием.

Сорт огурца "Хитрец F1"
Фото: commons.wikimedia.org by Mariuszjbie is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сорт "Хитрец F1" обладает высокой стрессоустойчивостью и редко поражается болезнями, типичными для бахчевых культур. Его зеленцы с мелкими бугорками на поверхности обладают отличными товарными качествами. Все огурцы ровные, с массой 50-80 граммов и длиной 8-11 сантиметров.

ОГУРЦЫ В МЕШКАХ | САМЫЙ РАННИЙ УРОЖАЙ ОГУРЦОВ МЫ ВЫРАЩИВАЕМ ТАК #огород #огурцы
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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