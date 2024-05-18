Урожай уже через 39 день после появления всходов: этот сорт огурцов хорошо растёт как в теплицах, так и в открытом грунте

Сорт огурца "Хитрец F1"

0:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Сорт огурца "Хитрец F1" порадует вас первыми хрустящими зеленцами уже на 39-40 день после появления первых листочков. Гибрид отличается компактностью, что позволяет ему отлично расти как в высоких теплицах, так и в небольших парниках. Он также прекрасно чувствует себя в открытом грунте под спанбондом или временным пленочным укрытием.

Фото: commons.wikimedia.org by Mariuszjbie is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сорт "Хитрец F1" обладает высокой стрессоустойчивостью и редко поражается болезнями, типичными для бахчевых культур. Его зеленцы с мелкими бугорками на поверхности обладают отличными товарными качествами. Все огурцы ровные, с массой 50-80 граммов и длиной 8-11 сантиметров.