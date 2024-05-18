Вкусный сэндвич с грибами и сыром чеддер: простое в приготовлении и сытное блюдо для перекуса

Сэндвичи просты в приготовлении и в то же время сытны. Этот сэндвич с грибами — идеальное блюдо для перекуса и завтрака.
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Это блюдо можно подавать с соусом или салатом из капусты.
Ингредиенты
600 г грибов
4 зелёных перца чили
Чёрный перец по желанию
4 столовые ложки сливочного масла
12 ломтиков белого хлеба
1 чашка сыра чеддер
2 столовые ложки рафинированного масла
Соль по необходимости
Приготовление
Поставьте сковороду с антипригарным покрытием на средний огонь и добавьте в неё масло, добавьте нарезанные грибы в масло и обжаривайте 8-10 минут. Добавьте нарезанный зелёный перец чили, соль и чёрный перец. Перемешайте смесь и дайте ей настояться некоторое время. Переложите грибы в миску.
Разложите 6 ломтиков хлеба на плоской поверхности и нафаршируйте каждый из них грибной смесью. Посыпьте тёртым сыром и накройте остальными ломтиками.
Поставьте сковороду на средний огонь и добавьте в неё 1/2 столовой ложки сливочного масла. Обжаривайте сэндвич, пока он не станет золотисто-коричневым, а как только сыр начнёт плавиться, снимите его с огня. Подавайте сэндвичи с соусом по вашему выбору!