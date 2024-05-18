Вкусный сэндвич с грибами и сыром чеддер: простое в приготовлении и сытное блюдо для перекуса

Как приготовить вкусный сэндвич с грибами

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Сэндвичи просты в приготовлении и в то же время сытны. Этот сэндвич с грибами — идеальное блюдо для перекуса и завтрака.

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Это блюдо можно подавать с соусом или салатом из капусты.

Ингредиенты

600 г грибов

4 зелёных перца чили

Чёрный перец по желанию

4 столовые ложки сливочного масла

12 ломтиков белого хлеба

1 чашка сыра чеддер

2 столовые ложки рафинированного масла

Соль по необходимости

Приготовление

Поставьте сковороду с антипригарным покрытием на средний огонь и добавьте в неё масло, добавьте нарезанные грибы в масло и обжаривайте 8-10 минут. Добавьте нарезанный зелёный перец чили, соль и чёрный перец. Перемешайте смесь и дайте ей настояться некоторое время. Переложите грибы в миску. Разложите 6 ломтиков хлеба на плоской поверхности и нафаршируйте каждый из них грибной смесью. Посыпьте тёртым сыром и накройте остальными ломтиками. Поставьте сковороду на средний огонь и добавьте в неё 1/2 столовой ложки сливочного масла. Обжаривайте сэндвич, пока он не станет золотисто-коричневым, а как только сыр начнёт плавиться, снимите его с огня. Подавайте сэндвичи с соусом по вашему выбору!