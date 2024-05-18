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Вкусный сэндвич с грибами и сыром чеддер: простое в приготовлении и сытное блюдо для перекуса

Как приготовить вкусный сэндвич с грибами

1:22
Еда

Сэндвичи просты в приготовлении и в то же время сытны. Этот сэндвич с грибами — идеальное блюдо для перекуса и завтрака.

Как приготовить вкусный сэндвич с грибами
Фото: commons.wikimedia. org by FASTILY is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Это блюдо можно подавать с соусом или салатом из капусты. 

Ингредиенты

  • 600 г грибов
  • 4 зелёных перца чили
  • Чёрный перец по желанию
  • 4 столовые ложки сливочного масла
  • 12 ломтиков белого хлеба
  • 1 чашка сыра чеддер
  • 2 столовые ложки рафинированного масла
  • Соль по необходимости

Приготовление

  1. Поставьте сковороду с антипригарным покрытием на средний огонь и добавьте в неё масло, добавьте нарезанные грибы в масло и обжаривайте 8-10 минут. Добавьте нарезанный зелёный перец чили, соль и чёрный перец. Перемешайте смесь и дайте ей настояться некоторое время. Переложите грибы в миску.
  2. Разложите 6 ломтиков хлеба на плоской поверхности и нафаршируйте каждый из них грибной смесью. Посыпьте тёртым сыром и накройте остальными ломтиками.
  3. Поставьте сковороду на средний огонь и добавьте в неё 1/2 столовой ложки сливочного масла. Обжаривайте сэндвич, пока он не станет золотисто-коричневым, а как только сыр начнёт плавиться, снимите его с огня. Подавайте сэндвичи с соусом по вашему выбору!
СЭНДВИЧ С ГРИБАМИ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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