Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты назвали основные ошибки кошатников
Ветеринары ответили, можно ли накормить кошку собачьим кормом
Учёные нашли способ восстановить речь после инсульта
"Победа" продаёт авиабилеты Москва – Дубай за бесценок
Роза Сябитова рассказала, как поднимает свою упавшую самооценку
Три средства, которые снижают количество морщин и пигментации
Почему россияне предпочитают дизельные автомобили: основные причины
Сорт моркови "Наполи F1"
Как Джонни Депп лишился своего состояния
Воздушный и очень нежный ванильный пирог к чаю: можно сочетать с шариком ванильного мороженого

Ванильный пирог: приготовьте к чаю

1:02
Еда

Если вы ищете что-нибудь вкусненькое, чтобы насладиться чашечкой горячего чая или кофе, то этот рецепт ванильного пирога идеально подойдёт вам!

Ванильный пирог: приготовьте к чаю
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Этот десерт лучше всего сочетать с шариком ванильного мороженого. Он мгновенно покорит любого. Вы также можете дополнить этот рецепт сухофруктами по вашему выбору.

Ингредиенты

  • 100 г пшеничной муки
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • 100 г сливочного масла
  • 2 яйца
  • 2 столовые ложки сахара
  • 1/4 чайной ложки пищевой соды
  • 100 г сахарной пудры
  • 3 столовые ложки воды

Приготовление

Добавьте в кухонный комбайн пшеничную муку, сахар, сахарную пудру, разрыхлитель, пищевую соду, масло и яйца. Взбейте тесто. Если тесто слишком густое, добавьте воду. Вылейте тесто в смазанную маслом форму и выпекайте при температуре 170 градусов.

ДОМАШНИЙ ПИРОГ за 5 МИНУТ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Последствия употребления меда: Ксения Бородина показала, что с ней произошло

Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.

Ксения Бородина столкнулась с неожиданной аллергической реакцией на мед
Молочный пилинг: корейский тренд для совершенной кожи
Азиатские секреты красоты: процедура молочного пилинга для кожи лица и его преимущества
Когда подкармливать помидоры после высадки в теплицу?
По карману только миллионерам: какие породы кошек населяют Рублевку
ВС РФ двигаются на Харьков и Сумы, десантники ВДВ начали штурм Часова Яра Дмитрий Плотников Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев Может ли война быть гуманной — вот в чём вопрос Сергей Лебедев
Простой заливной пирог с рыбными консервами: отличный ужин на скорую руку
Тонкие блины на кефире: классический рецепт, который получится у всех
Можно ли сыпать золу под пионы на дачном участке?
Можно ли сыпать золу под пионы на дачном участке?
Последние материалы
Ветеринары ответили, можно ли накормить кошку собачьим кормом
Учёные нашли способ восстановить речь после инсульта
"Победа" продаёт авиабилеты Москва – Дубай за бесценок
Ванильный пирог: приготовьте к чаю
Роза Сябитова рассказала, как поднимает свою упавшую самооценку
Три средства, которые снижают количество морщин и пигментации
Почему россияне предпочитают дизельные автомобили: основные причины
Сорт моркови "Наполи F1"
Как Джонни Депп лишился своего состояния
В РФ откроются 60 магазинов китайской марки Balabala в течение 3 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников