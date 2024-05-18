Воздушный и очень нежный ванильный пирог к чаю: можно сочетать с шариком ванильного мороженого

Если вы ищете что-нибудь вкусненькое, чтобы насладиться чашечкой горячего чая или кофе, то этот рецепт ванильного пирога идеально подойдёт вам!
Этот десерт лучше всего сочетать с шариком ванильного мороженого. Он мгновенно покорит любого. Вы также можете дополнить этот рецепт сухофруктами по вашему выбору.
Добавьте в кухонный комбайн пшеничную муку, сахар, сахарную пудру, разрыхлитель, пищевую соду, масло и яйца. Взбейте тесто. Если тесто слишком густое, добавьте воду. Вылейте тесто в смазанную маслом форму и выпекайте при температуре 170 градусов.
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