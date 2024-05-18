Воздушный и очень нежный ванильный пирог к чаю: можно сочетать с шариком ванильного мороженого

Ванильный пирог: приготовьте к чаю

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы ищете что-нибудь вкусненькое, чтобы насладиться чашечкой горячего чая или кофе, то этот рецепт ванильного пирога идеально подойдёт вам!

Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Этот десерт лучше всего сочетать с шариком ванильного мороженого. Он мгновенно покорит любого. Вы также можете дополнить этот рецепт сухофруктами по вашему выбору.

Ингредиенты

100 г пшеничной муки

1 чайная ложка разрыхлителя

100 г сливочного масла

2 яйца

2 столовые ложки сахара

1/4 чайной ложки пищевой соды

100 г сахарной пудры

3 столовые ложки воды

Приготовление

Добавьте в кухонный комбайн пшеничную муку, сахар, сахарную пудру, разрыхлитель, пищевую соду, масло и яйца. Взбейте тесто. Если тесто слишком густое, добавьте воду. Вылейте тесто в смазанную маслом форму и выпекайте при температуре 170 градусов.