Разработан революционный способ добычи золота: дешевле, экологичнее и в три раза эффективнее

Российские учёные предложили новый метод добычи золота

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты Сибирского федерального университета и Северо-Восточного федерального университета вместе с коллегами из Научного центра исследований экстремального состояния организма ФИЦ КНЦ СО РАН разработали уникальный метод извлечения золота и сурьмы из многокомпонентных руд.

Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Этот метод не имеет аналогов в России и представляет собой значительный шаг вперёд в области горнодобывающей промышленности.

По сообщению пресс-службы АНО "Корпорация развития Енисейской Сибири", новый метод основан на использовании природных штаммов бактерий для селекции полезных минералов. Эти бактерии обитают в пульпе — смеси измельченных руд с водой. Учёные отобрали штаммы бактерий с золотоносных месторождений края, чтобы добиться более полного и качественного извлечения металлов из руды.

Новая методика позволяет сократить затраты электроэнергии на производство тонны концентрата в три раза. Это делает процесс более экономичным и дешёвым. Кроме того, метод является более безопасным для окружающей среды. Несмотря на снижение затрат и экологическую безопасность, метод обеспечивает высокое качество извлекаемых золота и сурьмы.