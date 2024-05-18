Разработан революционный способ добычи золота: дешевле, экологичнее и в три раза эффективнее

Специалисты Сибирского федерального университета и Северо-Восточного федерального университета вместе с коллегами из Научного центра исследований экстремального состояния организма ФИЦ КНЦ СО РАН разработали уникальный метод извлечения золота и сурьмы из многокомпонентных руд.
Этот метод не имеет аналогов в России и представляет собой значительный шаг вперёд в области горнодобывающей промышленности.
По сообщению пресс-службы АНО "Корпорация развития Енисейской Сибири", новый метод основан на использовании природных штаммов бактерий для селекции полезных минералов. Эти бактерии обитают в пульпе — смеси измельченных руд с водой. Учёные отобрали штаммы бактерий с золотоносных месторождений края, чтобы добиться более полного и качественного извлечения металлов из руды.
Новая методика позволяет сократить затраты электроэнергии на производство тонны концентрата в три раза. Это делает процесс более экономичным и дешёвым. Кроме того, метод является более безопасным для окружающей среды. Несмотря на снижение затрат и экологическую безопасность, метод обеспечивает высокое качество извлекаемых золота и сурьмы.
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