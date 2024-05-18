Телесваха Роза Сябитова: "Когда самооценка падает, выхожу и говорю: "Глянь на богатства свои"

Телеведущая Роза Сябитова объяснила, что поддерживает её самооценку на высоком уровне.
Роза Сябитова построила себе особняк в престижном месте. Это составляет предмет её гордости.
62-летняя телесваха отметила, что стимул к жизни и работе дают ей её дети.
"Когда у меня начинает самооценка падать, выхожу на балкон и говорю себе: "Глянь на богатства свои, Сябитова. Кто это все сделал?" — цитирует слова звезды ТВ "СтарХит".
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