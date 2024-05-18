Телесваха Роза Сябитова: "Когда самооценка падает, выхожу и говорю: "Глянь на богатства свои"

Роза Сябитова рассказала, как поднимает свою упавшую самооценку

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Роза Сябитова объяснила, что поддерживает её самооценку на высоком уровне.

Фото: https://vk.com/rsyabitova by ВК-аккаунт Розы Сябитовой is licensed under public doman

Роза Сябитова построила себе особняк в престижном месте. Это составляет предмет её гордости.

62-летняя телесваха отметила, что стимул к жизни и работе дают ей её дети.

"Когда у меня начинает самооценка падать, выхожу на балкон и говорю себе: "Глянь на богатства свои, Сябитова. Кто это все сделал?" — цитирует слова звезды ТВ "СтарХит".

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