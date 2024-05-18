Что будет, если накормить кошку собачьим кормом: лаять не начнет

Любители кошек иногда задумываются: что произойдет, если кормить их собачьим кормом? Особенно если питомец сам не против такого питания.
Но насколько это безопасно для их здоровья? Хотя кошки могут с удовольствием съесть собачий корм, делать это не следует, и на то есть веские причины.
Дело в том, что состав собачьего корма отличается от кошачьего по содержанию белков, витаминов и других питательных веществ.
Например, собакам требуется меньше животного белка, чем кошкам.
Кошкам же необходим таурин, без которого у них возникают проблемы с пищеварением, зрением, сердцем и прочими системами. Схожие различия касаются витамина А, ниацина и других питательных веществ.
Если накормить кошку собачьим кормом один раз — ничего страшного не произойдет. Но если это станет регулярным, у кошки могут возникнуть проблемы со здоровьем.
Также важно учитывать, что не все кошки будут есть собачьи консервы или сухой корм.
Для поддержания здоровья питомца нужно выбирать корм, в состав которого входит мясо.
Количество прочих наполнителей, кроме витаминов и питательных веществ, должно быть минимальным.
Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.