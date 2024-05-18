Что будет, если накормить кошку собачьим кормом: лаять не начнет

Ветеринары ответили, можно ли накормить кошку собачьим кормом

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Любители кошек иногда задумываются: что произойдет, если кормить их собачьим кормом? Особенно если питомец сам не против такого питания.

Фото: flickr. com by Anne Hornyak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Но насколько это безопасно для их здоровья? Хотя кошки могут с удовольствием съесть собачий корм, делать это не следует, и на то есть веские причины.

Дело в том, что состав собачьего корма отличается от кошачьего по содержанию белков, витаминов и других питательных веществ.

Например, собакам требуется меньше животного белка, чем кошкам.

Кошкам же необходим таурин, без которого у них возникают проблемы с пищеварением, зрением, сердцем и прочими системами. Схожие различия касаются витамина А, ниацина и других питательных веществ.

Можно ли кормить?

Если накормить кошку собачьим кормом один раз — ничего страшного не произойдет. Но если это станет регулярным, у кошки могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Также важно учитывать, что не все кошки будут есть собачьи консервы или сухой корм.

Для поддержания здоровья питомца нужно выбирать корм, в состав которого входит мясо.

Количество прочих наполнителей, кроме витаминов и питательных веществ, должно быть минимальным.