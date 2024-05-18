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Три продукта для красивой кожи: питание для молодости и упругости

Три средства, которые снижают количество морщин и пигментации

1:43
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Всем известно, что отказ от вредных привычек, физическая активность и хороший сон помогают сохранить молодость и красоту кожи. Однако питание также играет ключевую роль во внешнем виде кожи. Хотя не стоит зацикливаться на диетах, понимание взаимосвязи между питанием и состоянием кожи важно. Например, известно, что кишечник и кожа имеют тесную связь, а противовоспалительная диета может помочь бороться с воспалениями кожи. Влияние пищи на состояние кожи может быть как положительным, так и отрицательным. Вот три продукта, которые могут улучшить состояние кожи:

Три средства, которые снижают количество морщин и пигментации
Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Миндаль

Миндаль является прекрасным перекусом благодаря его полезным свойствам для кожи. Исследования показывают, что регулярное потребление миндаля может уменьшить морщины и пигментацию на лице благодаря антиоксидантам, таким как витамин Е.

Лосось

Лосось богат белком, жирными кислотами и антиоксидантами, такими как астаксантин. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в лососе, способствуют увлажнению кожи, снижают стресс, вызванный ультрафиолетовым излучением, и предотвращают фотостарение.

Манго

Манго — великолепный фрукт для перекуса, содержащий каротиноиды и флавоноиды, которые могут уменьшить морщины. Однако употребление манго следует контролировать из-за содержания в нем сахара, избыток которого может нанести вред коже.

Понимание влияния питания на кожу позволяет сделать более осознанный выбор продуктов для улучшения ее состояния.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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