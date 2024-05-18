Раскрыты секреты популярности дизельных авто в России: неожиданные факты

В России дизельные автомобили становятся все более популярными благодаря ряду преимуществ. Дизельные двигатели более экономичны, что особенно важно учитывая большие расстояния, которые преодолевают водители.
Также они обладают высоким крутящим моментом, что улучшает динамику и тягу при разгоне, делая вождение более комфортным как в городских условиях, так и на бездорожье. Дизельные моторы традиционно надежнее и долговечнее, что снижает затраты на обслуживание.
Помимо этого, они лучше адаптированы к суровым российским зимам благодаря современным системам подогрева и запуска. Несмотря на стереотипы о вреде для экологии, современные дизельные двигатели оснащены эффективными системами очистки выхлопов, делая их более экологичными по сравнению с прошлыми годами.
Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.