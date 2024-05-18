Открытие 60 китайских магазинов Balabala в России: планы на три года

В РФ откроются 60 магазинов китайской марки Balabala в течение 3 лет

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В России планируется открыть около 60 магазинов китайского бренда детской одежды Balabala в течение трех лет, сообщил Вячеслав Шикулов, президент компании "Чемодан про", на форуме Mallpic Sochi. Компания занимается развитием бренда в России и сотрудничает с марками Samsonite, Guess и Boggi.

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"Мы планируем открыть около 60 магазинов в ближайшие три года, с семью магазинами в 2024 году", — заявил он.

Шикулов также сообщил, что первый магазин Balabala в России уже открыт в торговом центре "Галерея" в Санкт-Петербурге. До конца года ожидается открытие магазинов в московских ТЦ "Метрополис", "Афимолл Сити", "Океания", "Саларис", "Авиапарк" и "ЦДМ на Лубянке".

Balabala принадлежит Semir Group (Zhejiang Semir Garment Co.), одной из десяти крупнейших производителей одежды в Китае и входит в 500 крупнейших частных компаний страны. Бренд представлен в 30 странах и насчитывает более 4,8 тысячи магазинов по всему миру.