Отеки: причины и способы борьбы с ними

Причины и способы устранения отеков

1:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Часто утром мы можем обнаружить отеки на лице, опухшие щеки или ноги, несмотря на то, что вчера не особо переедали. Набухание тканей организма может иметь несколько причин и не всегда зависит от употребления соленой пищи.

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Нутрициолог Юлия Жакова выяснила, что одной из главных причин отеков является дисбаланс водно-солевого обмена. Избыток натрия, основной составляющей соли, может привести к задержке воды в организме, вызывая отеки. Также недостаток воды в организме может спровоцировать отеки, так как организм начинает задерживать воду в попытке сохранить ее для важных жизненных функций. Гормональные изменения, такие как перед месячными, также могут спровоцировать отеки, из-за уровня эстрогена, который влияет на удержание воды в организме. Но отеки могут быть вызваны не только физиологическими факторами, но и образом жизни, стрессом и даже курением. Например, кортизол, гормон, выделяемый при стрессе, может также вызвать отеки. Для борьбы с отеками рекомендуется поддерживать баланс жидкости в организме, употребляя достаточное количество воды, ограничивая потребление соли, алкоголя и кофеина, увеличивая физическую активность и проводя массаж для улучшения лимфодренажа.

Кроме того, можно прибегнуть к специальным процедурам, таким как ванны для ног с добавлением морской соли, трав и эфирных масел, или скипидарные ванны, которые помогают улучшить кровообращение и расслабиться.