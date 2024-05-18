С одного кв.метра 5,5 кг плодов: этот сорт моркови отличается ранним сроком созревания

Сорт моркови "Наполи F1"

1:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

"Наполи F1" — это ранний гибрид моркови голландской селекции, относящийся к типу "Нантская". От появления всходов до готовности к употреблению в свежем виде проходит 65 дней, а до полной созреваемости — 100-105 суток.

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Основные характеристики этого гибрида:

Плод выступает над поверхностью почвы на 1-2 см.

Кожица и мякоть обладают насыщенным оранжевым цветом, а сердцевина небольшая.

Корнеплоды имеют крупные цилиндрической формы, их вес составляет 100-170 г, а длина 16-20 см.

Можно использовать для получения пучковой продукции или как ранний овощ.

Продуктивность с 1 квадратного метра составляет от 2.2 до 5.5 кг.

"Наполи" отличается сладким вкусом, равномерными всходами и устойчивостью к механическим повреждениям.