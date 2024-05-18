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Дешевые авиабилеты из Москвы в Дубай от "Победы": предложения на май

"Победа" продаёт авиабилеты Москва – Дубай за бесценок

1:18
Туризм

На сайте лоукостера "Победа" можно найти недорогие авиабилеты из Москвы в Дубай. Полет в этот мегаполис ОАЭ предлагается по бюджетным ценам на 19 и 20 мая.

"Победа" продаёт авиабилеты Москва – Дубай за бесценок
Фото: flickr.com by Анна Зверева is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Например, 19 мая можно улететь по безбагажному тарифу за 1,9 тыс. руб. Доплата за багаж составит 1,7 тыс. руб. (указанные цены и наличие мест актуальны на 13:00 18 мая).

На следующий день, 20 мая, билет стоит уже 2,9 тыс. руб., а багаж обойдется в те же 1,7 тыс. руб.

Обратный билет из Эмиратов в Москву значительно дороже. Например, на 26 мая цена составляет 22,7 тыс. руб., а на 27 мая — почти 32 тыс. руб. плюс 4 тыс. руб. за багаж.

Таким образом, поездка туда и обратно обойдется туристам в значительную сумму.

"Победа" анонсировала снижение цен на рейсы в Дубай и по другим направлениям за границу и по России 16 мая. Скидки действуют на вылеты до 20 мая включительно.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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